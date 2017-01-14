Роспотребнадзор отрекся от фальсификации продуктов - кушать можно, нюхать не стоит

Роспотребнадзор опроверг заявление помощника главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко о том, четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется.

«По данным Роспотребнадзора, наибольший объём несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — заявили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также привел данные Росстата, согласно которым общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%.

Собственно, что и требовалось доказать... Ждем увольнения проговорившегося чиновника.

Продолжаем есть говно.

Материал по теме:

Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?