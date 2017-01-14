Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Роспотребнадзор отрекся от фальсификации продуктов - кушать можно, нюхать не стоит

Опубликовано 14.01.2017 в разделе комментариев 0

продовольствие фальсификация
Роспотребнадзор отрекся от фальсификации продуктов - кушать можно, нюхать не стоит

Роспотребнадзор опроверг заявление помощника главы Россельхознадзора Алексея Алексеенко о том, четверть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется.

«По данным Роспотребнадзора, наибольший объём несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — заявили в пресс-службе.

Роспотребнадзор также привел данные Росстата, согласно которым общий объём несоответствующих требованиям продуктов питания за январь-ноябрь 2016 года составил среди мяса и птицы 6,6%, рыбы 5,8%, кондитерских изделий 3,7%.

Собственно, что и требовалось доказать... Ждем увольнения проговорившегося чиновника.

Продолжаем есть говно.

Материал по теме:

Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Роспотребнадзор отрекся от фальсификации продуктов - кушать можно, нюхать не стоит (0)
Конфедерации Свободных Профсоюзов Казахстана не впервой предавать рабочих! (0)
Литве не жалко триллионов евро на "новую берлинскую" стену (1)
Украина освобождается от слишком умных (10)
В Мосуле от бомбардировок коалиции очередные жертвы среди мирного населения (0)
Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране (42)
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает? (49)
И судья предложил прокурору начать камлания... (12)
И жизнь себе и свом детям будете продлевать за 5 тысяч рублей (9)
Вот мы и приблизились к торговле живым товаром (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Станиславское воеводство: Лимонов указал полякам отбирать области Украины
Дарья Митина Дарья Митина: Шалoм!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Терпилы
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Опустынивание России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss