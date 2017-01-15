Нефтяники продолжили голодовку протеста

Рабочие ТОО «Oil Construction Company», которые проводят голодовку с требованием регистрации их профсоюза, заявили, что будут вести акцию протеста несмотря на заявления Ларисы Харьковой и К! Это решение рабочих можно только приветствовать...

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