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Московский листок

Нефтяники продолжили голодовку протеста

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

Рабочие ТОО «Oil Construction Company», которые проводят голодовку с требованием регистрации их профсоюза, заявили, что будут вести акцию протеста несмотря на заявления Ларисы Харьковой и К! Это решение рабочих можно только приветствовать...



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Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
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