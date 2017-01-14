Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Путриоту Хирургу нашлось место на форуме либералов

Опубликовано 14.01.2017 в разделе комментариев 1

либералы гайдар ночные вазы
Путриоту Хирургу нашлось место на форуме либералов

Глава мотоциклетного клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов во время неожиданного выступления на Гайдаровском форуме рассказал о развитии парка "Патриот" в Севастополе - проекта, который он реализует вместе с Минобороны. Симбиоз ему нравится: "Что бы мы там ни планировали делать - все успешно". 

Хирург выступал на экспертной сессии Гайдаровского форума, посвященной менеджменту туристических кластеров. Он заявил, что парк "Патриот" в Севастополе "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город". 

Площадка "может стать неформальным "Артеком", посулил он. Он также сообщил, что Минобороны станет соинвестором проекта. "30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства". "Этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание", - цитирует Залдостанова ТАСС. 

Он пообещал, что парк будет "востребованным и перспективным проектом". "Что бы мы там ни планировали делать - все успешно. Захотели "Зарницу" провести - и казалось бы ноябрь месяц... но почти 8 тысяч детей приехало. То есть абсолютно позитивные отзывы, и все ждут, когда это место будет развиваться дальше", - сказал Залдостанов. 

Похвалил проект и заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков. Проект, по его словам, открывает "гигантский, неизмеримый потенциал для развития туризма и патриотизма". "Это одно из таких мест, которое заражает своей энергией. Если говорить об этом проекте, то это - одна из мощнейших наших перспектив", - уверен замглавы ведомства.

- По идее надо смеяться, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь Хирург по своей роли, по кремлёвскому сценарию, ругает "русофобов-либералов", лепит на триколор подобие герба СССР и вообще всячески "совкует", но мы-то помним, кто в 1991-м году вместе со всеми своими волками позорными был на стороне Ельцина и РФ-сепаратистов, которые "путч" превратили в начало убийства СССР, так что это всё одна команда, и Кудрин, и Хирург, это коллеги. 

Новости по теме:

Кудрин признал необходимость политических реформ

Митя-гайдаровец сетует на политизацию "невидимо рукастого" рынка

Шувалов и прочие либералы надеются на "потепление" и снятие санкций



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Левон Казарян написал 14.01.2017 22:07
"...ноябрь месяц... но почти 8 тысяч детей приехало"
- - - - - - -
Нельзя доверять Залдостанову детей.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Руководитель независимых профсоюзов прекращает борьбу
Руководитель независимых профсоюзов прекращает бор...
13.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Новая оппозиция" прошла первое боевое крещение за несанкционированный сход (1)
Путриоту Хирургу нашлось место на форуме либералов (1)
Роспотребнадзор отрекся от фальсификации продуктов - кушать можно, нюхать не стоит (3)
Конфедерации Свободных Профсоюзов Казахстана не впервой предавать рабочих! (1)
Литве не жалко триллионов евро на "новую берлинскую" стену (2)
Украина освобождается от слишком умных (14)
В Мосуле от бомбардировок коалиции очередные жертвы среди мирного населения (0)
Большинство россиян верят, что живут в свободной, богатой и передовой стране (54)
Почему нас кормят говном, и никому за это ничего не бывает? (60)
И судья предложил прокурору начать камлания... (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Великие мысли великoгo челoвека
Максим Калашников Максим Калашников: От Комитета 25 января: текущие дела
Максим Калашников Максим Калашников: Репрессии опасно нарастают. Это уже - массовое явление
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Говноеды...
Максим Калашников Максим Калашников: Трамп видит РФ в подчиненном положении
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss