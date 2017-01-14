Путриоту Хирургу нашлось место на форуме либералов

Глава мотоциклетного клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов во время неожиданного выступления на Гайдаровском форуме рассказал о развитии парка "Патриот" в Севастополе - проекта, который он реализует вместе с Минобороны. Симбиоз ему нравится: "Что бы мы там ни планировали делать - все успешно".

Хирург выступал на экспертной сессии Гайдаровского форума, посвященной менеджменту туристических кластеров. Он заявил, что парк "Патриот" в Севастополе "может быть великолепной площадкой, въездными воротами в этот город".

Площадка "может стать неформальным "Артеком", посулил он. Он также сообщил, что Минобороны станет соинвестором проекта. "30% будут наши, 40% мы привлечем, ну и, конечно, Минобороны в свой собственный парк тоже вложит средства". "Этот симбиоз с военными очень удачный. Если мы этот проект реализуем вместе с ними, то это даст толчок к дальнейшему развитию территории, придаст ей новое дыхание", - цитирует Залдостанова ТАСС.

Он пообещал, что парк будет "востребованным и перспективным проектом". "Что бы мы там ни планировали делать - все успешно. Захотели "Зарницу" провести - и казалось бы ноябрь месяц... но почти 8 тысяч детей приехало. То есть абсолютно позитивные отзывы, и все ждут, когда это место будет развиваться дальше", - сказал Залдостанов.

Похвалил проект и заместитель руководителя Ростуризма Алексей Конюшков. Проект, по его словам, открывает "гигантский, неизмеримый потенциал для развития туризма и патриотизма". "Это одно из таких мест, которое заражает своей энергией. Если говорить об этом проекте, то это - одна из мощнейших наших перспектив", - уверен замглавы ведомства.

- По идее надо смеяться, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ведь Хирург по своей роли, по кремлёвскому сценарию, ругает "русофобов-либералов", лепит на триколор подобие герба СССР и вообще всячески "совкует", но мы-то помним, кто в 1991-м году вместе со всеми своими волками позорными был на стороне Ельцина и РФ-сепаратистов, которые "путч" превратили в начало убийства СССР, так что это всё одна команда, и Кудрин, и Хирург, это коллеги.

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