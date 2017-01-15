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Московский листок

Водка подорожает, жизнь подешевеет

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 3

водка бюджет цены акцизы
Водка подорожает, жизнь подешевеет

Новая минимальная розничная цена (МРЦ) на водку будет ниже предлагавшихся 219 рублей за бутылку 0,5 литра — возможно, в диапазоне 205-210 рублей, решение о величине МРЦ будет принято в ближайшие две недели, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. В августе прошлого года Минфин предложил повысить МРЦ до 197 рублей, однако это предложение принято не было, и цена осталась на прежнем уровне.

Либеральные чиновники, а других у нас в области экономического регулирования, похоже, не держат, искренне полагают, что минимальная розничная цена на водку является инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.

Заметим, с пьянством как таковым государство бороться уже завязало - себе дороже, акцизы на алкоголь исправно пополняют бюджет. Государство борется за рынок. Но тоже делает это как-то странно.

Если алкоголь контрафактный, то ему совершенно необязательно быть дешевым в рознице - это он в производстве дешевый, что приносит его производителям сверхприбыль. И если минимальная цена повышается, то прибыли производителей контрафактной водки, естественно, растут. 

А вот по реально дешевому, но совершенно не контрафактному алкоголю повышение минимальной цены уже бьет. Дешевый алкоголь, кстати, совсем не обязательно плохой. Но на рынке он, конечно, будет уступать более дорогому в производстве, если на финал цена у них окажется одинаковой. Да и, кстати, дорогая выпивка далеко не всегда хорошая.

Но куда пойдет тот потребитель, для которго повышение цены водки на 15 процентов уже критично?

Он пойдет туда, где продается неподакцизный алкоголь - тот же "Боярышник" или "паленая" водка из-под полы. И эта потеря на рынке как раз и компенсирует небольшой выигрыш от подьема минимальной цены на водку в 15 процентов. 

Я уже писал, что для систематически пьющего человека лучше озаботиться собственным производством выпивки. Это дело даже приятное, вполне достойное хобби. Ну а на бутылку шампанского на Новый год или дорогой виски на день рождения можно и раскошелиться, это все равно вне пределов МРЦ.

Главное, что это аболютно безопасно, если не считать, конечно, вреда здоровью, который наносит даже "чистый" алкоголь. Потому что повышение цены на водку - это сильный стимул для фальсификаторов, и количество контрафакта не уменьшится, а увеличится, что уже далеко не безопасно. 

Ну а любителям суррогатов мне даже и сказать нечего - можно пить и стекломой, и клей БФ, и всевозможные денатураты, но обычно такая привычка надолго не задерживается, и заканчивается добротными поминками. А поминки со стекломоем заканчиваются новыми поминками...

Надо только понимать одно - государство не станет заботиться о вашем здоровье, тем более в ущерб доходам от подакцизных товаров. Все, в чем состоит преимущество нынешнего государство (очень невеликое преимущество, кстати) - это относительно свободный выбор. Выбор пока есть. 

Если вы выпиваете "раз в год по обещанию", то вас вообще эта тема не волнует. Единственная ваша проблема, чтобы в этот самый "раз в год" не купить задорого в фирменной упаковке форменную отраву.

Если алкоголь является для вас товаром постоянного спроса - решайте сами, кормить вам подонков или нет.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: --
!!!TTT!!TTAKI DA!!!&&& написал 15.01.2017 01:19
"Но куда пойдет тот потребитель, для которго повышение цены водки на 15 процентов уже критично?"
-Такой покупатель - уже алкаш.а не человек! Куда он пойдет - для общества таки не критично! То таки да... Самогон, кстати, надо хорошо чистить, чтобы там другие спирты не возникали... То надо к химикам за консультацией...То таки да...
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Re: --
Пилот "прост" написал 15.01.2017 01:06
Хвастаться не стану, чему хвастатся.Скажу одно я проворукий второй пилот и на верхней торпеде включаю <<не курить и престегните ремни>> любим кофе и когда птичку с пасажирами по адресу доставляем мы идем в летный бар ,выпиваем чашечку настоящего кофе с коняком и выкуриваем по сигарете.Знаете это удовольствие посли несколько часов полета и напряжения.На борту не курим только кофе.КВС видео не дает снимать.Он у меня настоящий ,все по правилам и чеклисты по ангельски читаем.Зато компания премию выписывает. Вместе взлетаем и вместе сажаем .Романтика с седыми волосами.Жаль ошиблись там на Ту- Вечный им полет.Ну и с Новым годом!
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Re: --//--
Пилот "прост" написал 15.01.2017 00:26
А почему с пьянством?Вон тут жириновский и нехуие деятели курить мол мля запретим.Грит сажать -вешать.В машинах мол НИЗЯ.ИнтересЬно как они думают это контролировать!Распил - думают дурачки народишко.На выборы меньше ходить надо. Вон тещеньки своей говорю и чего?Акциз подымають и чего народ будит курить? Cамосад и пить самогонку или "левак".Та не Фсе в теме от чиновника до мента.А депутаты те вообще в "теме"...
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