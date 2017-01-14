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Московский листок

"Новая оппозиция" прошла первое боевое крещение за несанкционированный сход

Опубликовано 14.01.2017 в разделе комментариев 1

москва либералы оппозиция
"Новая оппозиция" прошла первое боевое крещение за несанкционированный сход

Всех задержанных участников несогласованной оппозиционной акции у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве отпускают из отделов полиции, сообщил "Интерфаксу" в субботу представитель организации "Новая оппозиция". 

"Этот народный сход не был согласован, поэтому задержания начались сразу же. На данный момент задержаны более сорока человек", - сказал "Интерфаксу" один из лидеров организации. 

По его словам, задержанных везут в отдел полиции по Басманному району. 

"Сход продолжается, но людей осталось мало - человек двадцать",- сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что среди задержанных журналист и фотограф Андрей Зубец. 

Как пояснил представитель организации, планировалось провести "народный сход" у памятника Грибоедову на Чистых прудах в Москве. Среди требований участников акции было "согласование антикризисного митинга" и поддержка осужденного оппозиционера Ильдара Дадина.

"В настоящий момент задержанных начали отпускать из УВД Басманный, с некоторыми из них полицейские провели беседы", - сказал он. 

По его словам, в отношении нескольких лидеров организации были заведены административные протоколы. "Из УВД Мещанский всех задержанных уже отпустили", - добавил он. 

Ранее в субботу представитель той же организации сообщил о задержании более 40 человек.

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Всего комментариев к статье: 1
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"всех отпускают..."
без названия написал 14.01.2017 22:12
Даже не верится. Никого не застрелили и даже не поколотили? Не может быть!
Могли бы хоть кому-то бутылку из-под шампанского в одно место засунуть. Небось, после Нового года их в околотке в каждом кабинете в каждом углу..
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