Ленинград тратит миллиарды руками Албина, а стадион РЖД едва не завалил рухнувший дом

В Петербурге кирпичная стена бывшей фабрики Крупской упала на спорткомплекс РЖД. Пострадавших нет. Спорткомплекс работает, пока на крыше разбирают завалы, передает "Фонтанка".

Об инциденте изданию сообщил очевидец, который пришел забирать ребенка с тренировки и стал свидетелем разбора кирпичных завалов на территории физкультурно-оздоровительного центра "Локомотив" на улице Константина Заслонова.

"Локомотив" состоит из двух комплексов - бассейна и стадиона, примыкающего к территории бывшей кондитерской фабрики имени Надежды Крупской по Социалистической улице, 21. Зимой тренировки по футболу проводятся в обогреваемых шатрах, к которым ведет короткая дорожка от раздевалок. Сейчас она недоступна для прохода.

В пресс-службе РЖД подтвердили инцидент на "Локомотиве": "При обрушении стены соседнего здания пострадали временные раздевалки. Пострадавших нет, так как во время падения кирпичей никого не было внутри. Организация, ответственная за демонтажные работы, пообещала в недельный срок устранить повреждения".

От редакции: Ветхий жилой фонд, то есть основное культурное достояние Ленинграда - никто не планирует реставрировать. А это сотни зданий, в которых, всё ещё в коммуналках зачастую, и живут простые питерцы. Зато у Полтавченко находятся миллиарды на имиджевую Зенит-Арену, этакую прорву... Что ж, результат закономерен: уже существующий стадиончик РЖД (который и эта олигархия давно могла бы застраховать, а не рисовать на рухнувшей стене бравурные железнодорожные картинки) подзавалило обломками ветхого жилья...

Тут символично всё: и "бывшей фабрики Крупской", то есть просвечивающий факт деиндустриализации и одичания Ленинграда, в котором место осталось только олигархическим стадионам и гостиницам для господ Мистеров-Твистеров. Символично и то, что стена рухнула с датой 2030 - видимо, до тех пор "питерские" планируют править рушащейся у нас на глазах сырьевой империей. Ну, и конечно же, крайне интересно, как правящий класс внутри себя сейчас будет разбираться: то ли Якунин выйдет из тени и оттаскает Полтавченко за усы, то ли Албину дадут ещё миллиардик и тут "подремонтировать", чтобы имиджевых таких уронов РЖД не понесла в будущем... Короче говоря, Постэпоха - разрушения советской инфраструктуры в руках идеологически чуждого ей правящего класса - в самом разгаре, "занимайте лучшие места", если рухнула в вашем доме стена, вам будет виднее теперь.

Д.Ч.

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