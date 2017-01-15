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Московский листок

Полиция задержала режиссера и актрису Театра.doc за сцену самоубийства

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

Полиция задержала режиссера и актрису Театра.doc за сцену самоубийства

В Санкт-Петербурге полиция задержала режиссера Театра.doc Всеволода Лисовского и актрису Марину Карлышеву в ходе уличного спектакля «Неявные воздействия».

«По сценарию Карлышева, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра Всеволода Лисовского с целью пресечения суицида", - цитирует РИА Новости представителя театра.

Позднее полицейские поняли, что произошедшее являлось частью спектакля, они принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.

«Неявные воздействия» — проект «Театра.doc», действие которого разворачивается в городском пространстве. Спектакль делается совместными усилиями зрителей и актеров, и в рамках проекта они равноправные участники.

 



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