В московских аэропортах отменили почти 40 рейсов

В столичных аэропортах отменили порядка 40 рейсов, еще 11 рейсов задержаны. Как передает РИА Новости со ссылкой на портал "Яндекс.Расписание", к 00.50 в аэропорту "Домодедово" было задержано пять рейсов, шесть отменены. В "Шереметьево" статус "отменен" приобрели 32 рейса, статус "задержан" - шесть рейсов. Информация об отмененных и задержанных рейсах по аэропорту "Внуково" и "Жуковский" на портале не сообщается.

Причиной отмен и задержек рейсов стала погода. По данным столичного управления МЧС, метель и снегопад, начавшиеся в столице ночью, продлятся до 11:00 15 января утра понедельника. МЧС предупреждает, что из-за непогоды возможны падение деревьев, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, а также ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.