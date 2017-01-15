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Московский листок

Путина попросили навести порядок в Мексике

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 1

Путина попросили навести порядок в Мексике

На сайте Change.org появилась петиция на испанском языке с просьбой к президенту Российской Федерации Владимиру Путину навести порядок в Мексике. Автор петиции под ником Freppo Sovietico отмечает, что сейчас «политическая ситуация в Мексике находится в наихудшем положении за всю историю». По его мнению, ни США, ни ООН не делают ничего для исправления ситуации в стране. «США с большим удовольствием получают ресурсы из Мексики, и не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые все дарят и воруют», - цитирует РИА Новости аннотацию к документу. "Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен в Латинской Америке", — отмечает автор.

Сама же петиция озаглавлена «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства». Обращение подписали уже 4,7 тысячи человек.

Напомним, ранее на сайтах change.org и оpenpetition.de появилась петиция немецкой организации под названием «Пропутинская партия» с призывом к выходу Свободного государства Саксонии из состава Германии и присоединению к России. В тексте петиции говорится: «Как мы из раза в раз постоянно видим, нет ничего, перед чем бы остановился комитет диктатуры ЕС! Грядущий запрет свободы слова и демонстраций НЕ оставляет нам больше времени! Уже завтра мы будем жить в диктатуре!». Автор документа некий Рене Рейман также призвал провести референдум о создании «Германо-Российской федерации» и попросить Россию предоставить жителям Саксонии территорию «для основания германского государства». По его словам, «петля полицейского государства и диктатуры ЕС медленно, но верно» затягивается: будущее Германии под угрозой из-за членства в ЕС и НАТО. Люди не хотят, чтобы «безумные банкиры-гангстеры и коррумпированные политики» использовали их как «острие копья, направленное против России». «Давайте строить будущее в соответствии с разумными германо-российскими интересами», – отмечает Рейман.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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а еще немногим ранее
ivan написал 15.01.2017 12:01
Жители Тверской области попросили Путина ввести в область войска и присоединить ее к России...
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