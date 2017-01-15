Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше

Средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей. Сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране - 13,2 тыс. рублей, сказали в Пенсионном фонде России.

Напомним, как ранее сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза - уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего - на 5,8 процента.

- Я вот думаю, а если бы депутатам зарплату повышали на 500 рублей, они бы вышли на забастовку? - подумал главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Или вот министрам бы повышали на полтыщи в год - они бы как? И министр Топилин прекрасно понимает, что пенсия у него за его нелегкий труд будет совсем не 13 тысяч... Вот и интересно, почему люди, всю жизнь что-то полезное делавшие, выйдя на пенсию немедленно превращаются в голодранцев, денежное содержание которых исчисляется из самого нищенского минимума? Ну чтоб прокормился и не сдох сразу, и только. Конечно, есть пенсионеры, которым вообще плевать на то, какая у них пенсия. Но таких сколько? Ноль целых хрен десятых процента? А большинство подавляющее живет именно на пенсию - ну если сегодня 70 процентов населения нищие, откель у них сбережения на "период дожития", как формулируют специалисты из пенсионного фонда. И вот даже интересно, когда пенсионерский прожиточный минимум станет включать в себя, например, поездку на курорт или покупку нового автомобиля - скромного, отечественного? Так ведь нет, только белков и углеводов по минимуму и таблеток подешевле... Кстати, тарифы ЖКХ в Москве выросли с нового года на 7 процентов - вот вам и вся прибавка к пенсии.

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