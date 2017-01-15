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Московский листок

Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

власть пенсия государство грабеж
Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше

Средний размер страховой пенсии после того, как она увеличится на 5,8 процента, составит 13,7 тыс. рублей. Сейчас средняя страховая пенсия в нашей стране - 13,2 тыс. рублей, сказали в Пенсионном фонде России.

Напомним, как ранее сообщил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, в текущем году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза - уже в следующем месяце, феврале, на 5,4 процента, а также в апреле еще на 0,4 процента, а всего - на 5,8 процента.

- Я вот думаю, а если бы депутатам зарплату повышали на 500 рублей, они бы вышли на забастовку? - подумал главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Или вот министрам бы повышали на полтыщи в год - они бы как? И министр Топилин прекрасно понимает, что пенсия у него за его нелегкий труд будет совсем не 13 тысяч... Вот и интересно, почему люди, всю жизнь что-то полезное делавшие, выйдя на пенсию немедленно превращаются в голодранцев, денежное содержание которых исчисляется из самого нищенского минимума? Ну чтоб прокормился и не сдох сразу, и только. Конечно, есть пенсионеры, которым вообще плевать на то, какая у них пенсия. Но таких сколько? Ноль целых хрен десятых процента? А большинство подавляющее живет именно на пенсию - ну если сегодня 70 процентов населения нищие, откель у них сбережения на "период дожития", как формулируют специалисты из пенсионного фонда. И вот даже интересно, когда пенсионерский прожиточный минимум станет включать в себя, например, поездку на курорт или покупку нового автомобиля - скромного, отечественного? Так ведь нет, только белков и углеводов по минимуму и таблеток подешевле... Кстати, тарифы ЖКХ в Москве выросли с нового года на 7 процентов - вот вам и вся прибавка к пенсии.

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