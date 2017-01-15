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Московский листок

Отдых в Тайланде плохо закончился для "системного" режиссёра-документалиста Кудряшова

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

культура отдых телевиденье тайланд
Отдых в Тайланде плохо закончился для "системного" режиссёра-документалиста Кудряшова

Российский режиссер Федор Кудряшов, впавший в кому во время отдыха в Таиланде, эвакуирован из Бангкока в Москву. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

В сопровождении медиков и членов семьи Кудряшов вылетел регулярным рейсом "Аэрофлота", рассказал дипломат. "На борту организован отсек интенсивной терапии. Российские врачи заранее прибыли в Таиланд, чтобы подготовить его к эвакуации", - сообщил собеседник агентства.

Кудряшов получил серьезную травму еще 21 декабря в курортной Паттайе - во время купания на пляже мужчину сбил гидроцикл. Таиландские медики провели Кудряшову несколько операций, однако он до сих пор находится в коме. По словам российских врачей, его состояние постепенно улучшается. Однако по словам таиландских врачей, состояние россиянина остается стабильно тяжелым.

Родственники и друзья режиссера организовали в интернете сбор средств для помощи пострадавшему россиянину.

Федор Кудряшов - автор более 20 кино- и телефильмов. Большинство из них документальные. Работы Кудряшова выходили на каналах "Россия-1", "Россия-24" и НТВ.

Возвращения на родину режиссера ждут в московском Театре наций — коллеги говорили, что готовы помогать пострадавшему сослуживцу. 

Так же, вчера стало известно, что неожиданно умер Ашот Аршакян, хороший человек и хороший писатель...

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