Министр-капиталист Силуанов обещает облагать нефтесосов более суровыми налогами

Переходить на новый порядок налогообложения в нефтяной отрасли нужно как можно скорее, одновременно уходя от практики предоставления льгот по отдельным месторождениям, полагает министр финансов России Антон Силуанов.

"На наш взгляд, назрело уже решение переходить в нефтянке на новый порядок налогообложения, мы говорим о переходе с НДПИ на НДД. Назрел уже переход на отмену индивидуальных льгот, прекратить их предоставлять отраслевыми ведомствами. Льготы предоставляются отраслевыми ведомствами, а не законодателем. Мне кажется, вопрос об изменениях налоговых режимов в нефтянке - это вопрос вчерашнего дня, нужно срочно принимать это решение, чтобы с 2018 года вводить новый порядок налогообложения сначала в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять", - сказал он на Гайдаровском форуме.

Министр отметил, что порядок налогообложения в нефтяной отрасли такой, что "большое количество льгот предоставляется, причем по отдельным месторождениям в зависимости от обводненности, сложности добычи". "Это происходит на основании экспертных заключений, где налоговая служба даже не имеет возможности проявить свой арсенал и проверить, действительно ли там такая обводненность, сложность добычи", - отметил Силуанов.

От редакции: Нефтянка, поскольку остаётся бюджетообразующей для РФ отраслью, - конечно же в период кризиса должна облагаться явно не льготными налогами. Однако и Роснефть и все её "коллеги" нисколько не пострадали ни от санкций, ни от кризиса - "зарплата" того же Сечина подросла за минувший год до 13 милллионов долларов в год. То есть более миллиона баксов пополняет его и без того космическое состояние за месяц - и это при том, что и месторождения, и сами трубопроводы достались в большинстве Роснефти и прочим частным компаниям, таким, как Лукойл, уже в готовом виде от социалистического отечества. И кусочками этого наследства силовигархия нет-нет, да приторговывает. Часть российской нефти уже в руках Ротшильдов, а ещё - Гленкора и Катара.

Сверхприбыли тут, в нефтянке, не прекращали капать в карманы избранных - благосостояние советов директоров, а значит и министров-капиталистов, таких, как Силуанов и Новак, растёт с каждым днём. Поэтому сильно облагать себя же налогами - они не будут. Тут останется одна лишь риторика, а вот беднейшие вынужденные россияне, живущие на 5-20 тысяч в месяц от этой нефти не видят никаких "плюсов". Это миф - нефть кормит не Россию, а силовигархию и олигархию. И вот об этом ни министры-капиталисты, ни спикеры повыше рангом - никогда не скажут ни слова. А насчёт прогрессивнйо шкалы и всяких "более лучших" налогов продолжат вешать лапшу. Только словесную. А рядовые нефтяники - сами рабочие, в РФ, как и на другом островке СССР - в Казахстане, - вынуждены будут проводить всё новые акции протеста, ведь и им ничего от сверхприбылей, которые буржуи так успешно делят между собой, ничего не достаётся.

Д.Ч.

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