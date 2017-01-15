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Московский листок

Гаджеты-убийцы: майское крушение эйрбаса EgyptAir мог устроить айфон пилота

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

катастрофы авиа эйрбас
Гаджеты-убийцы: майское крушение эйрбаса EgyptAir мог устроить айфон пилота

Крушение самолета авиакомпании EgyptAir в мае 2016 года над Средиземным морем могло произойти из-за электронных гаджетов в кабине пилотов, утверждает французская газета Parisien со ссылкой на данные следствия. В декабрьском отчете комиссии по расследованию катастрофы лайнера, летевшего из Парижа в Каир, говорилось о следах взрывчатки на телах жертв, и приоритетной версией считался теракт. 

Как утверждает французское издание, следователи обнаружили связь между сигналами тревоги и тем, что помощник пилота оставил на панели приборов свой iPhone 6S, iPad mini 4 и сумку с парфюмерными флаконами, включая два аэрозоля. 

"Все эти предметы были сложены в правом углу кабины пилотов, недалеко от окна, в том месте, откуда поступили автоматические сигналы о неполадках…", - цитирует публикацию РИА "Новости". Следователи установили это после изучения записей камер видеонаблюдения аэропорта во время того, как самолет находился на стоянке. 

Следователи не исключают, что электронные устройства, которые работают на литиевых батарейках, могли перегреться. В то же время Parisien оговаривается, что эта связь - гипотетическая и непрямая. 

Самолет А320 EgyptAir, следовавший из Парижа в Каир рейсом MS804, пропал с радаров рано утром 19 мая 2016 года. На борту находились 66 человек. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в море в 290 километрах к северу от египетского города Александрия. После обнаружения и анализа данных самописцев разбившегося самолета выяснилось, что перед крушением на борту лайнера возник пожар.

Тем времнем продолжается расследование причин крушения Ту-154 Минобороны в Адлере. После полной расшифровки чёрных ящиков разбившегося в конце декабря 2016 года в акватории Сочи Ту-154 — параметрического и речевого — эксперты Минобороны фактически уже точно могут назвать причины авиакатастрофы. По мнению специалистов, самолёт с пассажирами сгубила совокупность нескольких факторов: борт отправился в последний рейс перегруженным, а второй пилот Александр Ровенский на взлёте, возможно, перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Когда экипаж заметил ошибку, было уже поздно: тяжёлому Ту-154 попросту не хватило высоты для спасительного манёвра, поэтому он ударился о воду хвостовой частью фюзеляжа и разрушился. 

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