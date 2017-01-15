Рашка не пропустила поезд из Сербии

Полицейские частично признанной Республики Косово блокировали прибытие «провокационного» поезда с территории Сербии с надписью «Косово — это Сербия» на вагонах. Об этом сообщает Reuters.

Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что это он приказал правоохранительным органам не пускать поезд на территорию республики, поскольку его прибытие не было оговорено с властями Косово. Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что впоследствии дал указание вернуть этот поезд обратно в Белград из приграничного города Рашки.

Ранее стало известно, что французский суд постановил освободить экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, которого задержали 5 января.

Напомним, в июле 2016-го года Комитет по иностранным делам Европейского парламента рекомендовал предоставить безвизовый режим гражданам Грузии, Украины и Косово. За предоставление Украине безвизового режима проголосовали 42 депутата, 3 были против, а 6 воздержались. Решение в отношении Грузии было принято 43 голосами, против проголосовали 5 депутатов и 3 воздержались. За безвизовый режим с Косово высказались 38 евродепутатов, 7 выступили против, а 6 воздержались

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