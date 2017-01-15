Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Рашка не пропустила поезд из Сербии

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

кризис сербия евросоюз косово
Рашка не пропустила поезд из Сербии

Полицейские частично признанной Республики Косово блокировали прибытие «провокационного» поезда с территории Сербии с надписью «Косово — это Сербия» на вагонах. Об этом сообщает Reuters. 

Президент Косово Хашим Тачи сообщил, что это он приказал правоохранительным органам не пускать поезд на территорию республики, поскольку его прибытие не было оговорено с властями Косово. Премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что впоследствии дал указание вернуть этот поезд обратно в Белград из приграничного города Рашки. 

Ранее стало известно, что французский суд постановил освободить экс-премьера Косово Рамуша Харадиная, которого задержали 5 января.

Напомним, в июле 2016-го года Комитет по иностранным делам Европейского парламента рекомендовал предоставить безвизовый режим гражданам Грузии, Украины и Косово. За предоставление Украине безвизового режима проголосовали 42 депутата, 3 были против, а 6 воздержались. Решение в отношении Грузии было принято 43 голосами, против проголосовали 5 депутатов и 3 воздержались. За безвизовый режим с Косово высказались 38 евродепутатов, 7 выступили против, а 6 воздержались 

Материалы по теме:

Сербия готова разделить Косово на два этнических анклава

Украина, Грузия и Косово продвинулись к безвизовому режиму с ЕС

Россия заняла место Косово в качестве главной перевалочной базы транзита наркотиков из Афганистана в Европу



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
15.01.2017
В.Жуковский: 2017 &#8211; год опасного пузыря
В.Жуковский: 2017 – год опасного пузыря
13.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Рашка не пропустила поезд из Сербии (0)
Более тысячи ста сирийских населённых пунктов присоединились к мирному процессу (0)
Гаджеты-убийцы: майское крушение эйрбаса EgyptAir мог устроить айфон пилота (0)
Министр-капиталист Силуанов обещает облагать нефтесосов более суровыми налогами (0)
Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше (8)
Отдых в Тайланде плохо закончился для "системного" режиссёра-документалиста Кудряшова (1)
Путина попросили навести порядок в Мексике (6)
В московских аэропортах отменили почти 40 рейсов (0)
Полиция задержала режиссера и актрису Театра.doc за сцену самоубийства (1)
Водка подорожает, жизнь подешевеет (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Сидя на чемoдане
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: "Либералы" открыли своё лицо.
Дарья Митина Дарья Митина: Бабушка приехала:)
Дарья Митина Дарья Митина: Великие мысли великoгo челoвека
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss