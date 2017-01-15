Декабрьский теракт в Берлине совершил наркодилер и наркоман

Тунисец Анис Амри, предположительно, совершивший теракт на рождественском базаре в Берлине, постоянно принимал наркотики и занимался их сбытом. Об этом сообщает в воскресенье Welt am Sonntag. Следствие допускает, что под их воздействием он находился и во время теракта на рождественской ярмарке, когда задавил грузовиком 12 человек.

По данным Welt, доклад следствия в понедельник будет рассматривать парламентская комиссия по контролю за деятельностью спецслужб. В нем указывается, что 24-летний мигрант у себя на родине попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с распространением наркотиков.

В докладе отмечается, что тунисец прибыл в столицу ФРГ за несколько дней до атаки. В последние месяцы до теракта он часто ездил из федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия в Бельгию.

В телефоне предполагаемого террориста следователи нашли лишь два сохраненных номера; кому они принадлежат, пока не сообщается. В рюкзаке Амри полиция обнаружила около тысячи евро.

Вечером 19 декабря в Берлине тягач с прицепом, которым управлял тунисец, въехал в толпу людей на территории рождественской ярмарки. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

Напомним, 8 января в Иерусалиме произошел очередной теракт против военнослужащих - на этот раз был использован грузовой автомобиль, как это происходило во время терактов в Ницце и в Берлине. Пострадали около 15 человек, несколько были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Первый канал израильского ТВ сообщил о четырех жертвах нападения. NEWSru Israel передает, что погибли мужчина и три девушки.

Новости по теме:

Водка подорожает, жизнь подешевеет

За рулем грузовика, въехавшего в толпу в Берлине, был 23-летний пакистанец

В краях рождества Христа проведён теракт, аналогичный тому, что был в Ницце



