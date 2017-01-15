Патрушев готов рассекретить целые корпорации, сотрудничающие с террористами

В распоряжение России попадают все новые и новые подтверждения сотрудничества с террористами как отдельных государств, так и влиятельных зарубежных компаний, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях", - сообщил Патрушев в интервью "Российской газете".

По его словам, "пресекать такую практику - задача всех без исключения стран, которые заявляют, что они противодействуют терроризму".

Говоря о том, насколько эффективно сотрудничество России с другими государствами в противодействии международному терроризму, секретарь Совбеза отметил, что в первую очередь удалось активизировать работу в рамках Совета Безопасности ООН.

"Россия, - заявил он, - способствовала принятию важных резолюций, направленных на борьбу с ИГИЛ (запрещена в РФ), и другими террористическими организациями, а также финансированием терроризма".

Отметим в связи с темой "вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях", что Российская Федерация по-прежнему является важным транзитным пунктом и, одновременно, самым крупным в мире рынком сбыта героина. Такие данные содержатся в только что ежегодном докладе Государственного департамента США о стратегии в области контроля за оборотов наркотиков. Другой опасный наркотик, кокаин, пока не имеет столь широкого распространения в России, однако его применение увеличивается, констатируют американские эксперты. Они отмечают, что кокаин легко достать в Москве и Санкт-Петербурге, куда он поступает морским путем из стран Латинской Америки.

Среди основных перевалочных пунктов, которые в докладе названы "центрами деятельности контрабандистов", помимо Москвы и Санкт-Петербурга фигурируют такие города как Екатеринбург, Самара, Омск и Новосибирск, расположенные в относительной близости от Центральной Азии, и порт Новороссийск.

Как указывается в докладе Госдепа, главным поставщиком героина на территорию России и дальше в Европу является Афганистан. Маршруты контрабанды наркотиков пролегают через Центральную Азию. Авторы доклада обращают внимание на то, что контроль за границей России с Казахстаном, протяженность которой составляет 7 тысяч километров, оставляет желать лучшего.

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