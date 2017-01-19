Санта-клаусовская награда для СК

Не успел я передать руководителю Саяногорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РХ полковнику юстиции Казакову А.П. заявление (приведено в конце) о нарушении действующего уголовно-процессуального законодательства, как обнаружил в своём почтовом ящике целый ворох писем из Следственного комитета. Вот что значит настоящий начальник, гроза всех лоботрясов и прочих нарушителей трудовой дисциплины!

Пусть никого не смущает, что все шесть конвертов проштампованы пятницей 13-го, содержательная часть писем заполнялась в течение трёх недель, с 11.12.2016 по 01 (об этом чуть позже) 01.2017-го. Таким образом, в заторможенной реакции на мои ходатайства виноват(ы) не следователь(и), а Почта России. Однако привлечь её к ответственности за нарушение уголовно-процессуальных норм не представляется возможным, ввиду несубъектарности объекта.

Тех, кто ожидал обнаружить в распечатанных конвертах сухие казённые отписки, постигло бы разочарование. Каждый из ответов содержал свою, пусть маленькую, но изюминку.

Оказывается, моё дело ещё месяц назад было переназначено новому следователю, удивительно трудолюбивому человеку. Вывод насчёт профессиональных качеств в виде рвения следует из постановления от 01.01.2017г. Если быть точным, то на такую мысль наталкивает не сам процессуальный документ, а проставленная на нём дата 1 января 2017 года!

В то время, как коллеги подполковника юстиции А.М. Олейника только подымали головы из оливье, следователь СУ СК России по РХ подписывал очередное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Я, во-первых, горжусь таким оппонентом, во-вторых, буду добиваться представления его к награде. Правительственной или, хотя бы, санта-клаусовской.

Постановление (ещё предыдущего следователя) от 11.12.2016 поразило меня в самое сердце. Оказывается, мне была изменена мера пресечения! Обязательно при случае спрошу, когда именно с меня была снята подписка о невыезде. Может, я напрасно провёл лето и осень золотую в каменных джунглях в ожидании вызова следователя? Наслаждался бы себе спокойно красотами родного края с удочкой в руках и рюкзаком за плечами. Отдохнул бы, набрался сил и... (здесь случайно затесался отрывок не из моих мечтаний) сделал бы следователю подарок в виде чистосердечного признания.

PS Заодно, кстати, надо поинтересоваться, может мне уже отдали изъятый компьютер, и я всё это время напрасно набивал ходатайства на сотовом телефоне?