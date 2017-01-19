Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Санта-клаусовская награда для СК

Опубликовано 19.01.2017 автором Эрик Чернышев в разделе комментариев 0

выборы хакасия следственный комитет
Санта-клаусовская награда для СК

Не успел я передать руководителю Саяногорского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РХ полковнику юстиции Казакову А.П. заявление (приведено в конце) о нарушении действующего уголовно-процессуального законодательства, как обнаружил в своём почтовом ящике целый ворох писем из Следственного комитета. Вот что значит настоящий начальник, гроза всех лоботрясов и прочих нарушителей трудовой дисциплины!

Пусть никого не смущает, что все шесть конвертов проштампованы пятницей 13-го, содержательная часть писем заполнялась в течение трёх недель, с 11.12.2016 по 01 (об этом чуть позже) 01.2017-го. Таким образом, в заторможенной реакции на мои ходатайства виноват(ы) не следователь(и), а Почта России. Однако привлечь её к ответственности за нарушение уголовно-процессуальных норм не представляется возможным, ввиду несубъектарности объекта.

Тех, кто ожидал обнаружить в распечатанных конвертах сухие казённые отписки, постигло бы разочарование. Каждый из ответов содержал свою, пусть маленькую, но изюминку.

Оказывается, моё дело ещё месяц назад было переназначено новому следователю, удивительно трудолюбивому человеку. Вывод насчёт профессиональных качеств в виде рвения следует из постановления от 01.01.2017г. Если быть точным, то на такую мысль наталкивает не сам процессуальный документ, а проставленная на нём дата 1 января 2017 года!

В то время, как коллеги подполковника юстиции А.М. Олейника только подымали головы из оливье, следователь СУ СК России по РХ подписывал очередное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства. Я, во-первых, горжусь таким оппонентом, во-вторых, буду добиваться представления его к награде. Правительственной или, хотя бы, санта-клаусовской.

Постановление (ещё предыдущего следователя) от 11.12.2016 поразило меня в самое сердце. Оказывается, мне была изменена мера пресечения! Обязательно при случае спрошу, когда именно с меня была снята подписка о невыезде. Может, я напрасно провёл лето и осень золотую в каменных джунглях в ожидании вызова следователя? Наслаждался бы себе спокойно красотами родного края с удочкой в руках и рюкзаком за плечами. Отдохнул бы, набрался сил и... (здесь случайно затесался отрывок не из моих мечтаний) сделал бы следователю подарок в виде чистосердечного признания.

PS Заодно, кстати, надо поинтересоваться, может мне уже отдали изъятый компьютер, и я всё это время напрасно набивал ходатайства на сотовом телефоне?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Депутаты ЕР и ЛДПР продавили ускоренную передачу Исаакиевского собора церкви при помощи грубой силы
Депутаты ЕР и ЛДПР продавили ускоренную передачу И...
18.01.2017
Чмо: Обама или?
Чмо: Обама или?
18.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Санта-клаусовская награда для СК (0)
Трамп пойдет на выборы с лозунгом от "Единой России"? (1)
Пресс-секретарь Роснефти назвал Сечина "ответственным" чиновником которому полагается "мигалка" (5)
Дипломатия и армейская пропаганда. Чей государственный терроризм мы обсуждаем? (24)
У Сечина нашли мигалку (3)
Сергей Аракчеев вышел на свободу по УДО (1)
В Москве может появиться памятник гастарбайтерам (5)
В России задумались об отмене "закона Димы Яковлева" (2)
"Дыра" в капитале православного банка "Пересвет" достигла 45,8 млрд рублей (4)
Россия заняла 32 место по доступности бензина для населения (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кто больше мудак - Трамп или Обама?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Россия выступила в качестве марионетки Турции
Дарья Митина Дарья Митина: Седьмая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистoв
Дарья Митина Дарья Митина: Шестая китайская запись
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss