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Московский листок

Яичная атака на посольство РФ в Вильнюсе стала ещё одной ступенью разобщения

Опубликовано 15.01.2017 в разделе комментариев 0

кризис литва мид рф
Яичная атака на посольство РФ в Вильнюсе стала ещё одной ступенью разобщения

Здание торгового представительства России в столице Литвы забросали яйцами. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полицейского департамента Вильнюса. По данным ведомства, инцидент произошел накануне в 9:25 утра. Подробности события выясняются. 

Местное интернет-издание Delphi сообщает, что случившееся, вероятно, было простым хулиганством, не связанным с политикой. В марте 2016 года 20 активистов закидали российское консульство в Одессе яйцами. Акция прошла одновременно с завершением в Ростовской области суда над украинкой Надеждой Савченко, которую обвиняли в причастности к гибели под Луганском российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Напомним, правительство Литвы запланировало выделить три миллиона евро на установку 130 километров пограничного ограждения с Калининградской областью. Как сообщает литовский телеканал LRT, работы должны начаться уже этой весной. 

Всего же, по подсчётам специалистов, для «латания дыр» на границе необходимо около 100 миллионов евро. В репортаже отмечается, что до сих пор Литва отгораживалась забором только на границе с Белоруссией. Однако и здесь физическая ограда была установлена лишь на отрезке длиной чуть более 100 километров. Там же была оборудована и современная система видеонаблюдения, которая автоматически фиксирует нарушителей границы.  

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