Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Война в Европе стала еще на шаг ближе...

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 4

война солдат офицер
Война в Европе стала еще на шаг ближе...

Сербия отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев, заявил в воскресенье журналистам президент страны Томислав Николич. «Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — заявил Николич после заседания Совета по национальной безопасности.

"Хотя мы старались не показать этого, вчера мы были на грани столкновения", - подчеркнул Николич, предупредив при этом общественность, что следующая албанская провокация закончится плохо: "Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны".

Заявление Николича было сделано в контексте набирающего обороты на Балканах очередного конфликта, связанного с тем, что сербский пассажирский поезд, который был вчера запущен по новому маршруту из Белграда в Косово, так и не доехал до конечного пункта назначения из-за угрозы безопасности и вынужден был вернуться назад в сербскую столицу. Основной причиной для этого стали появившиеся в сети видеокадры готовящегося подрыва состава албанскими националистами, а также призывы президента непризнанного края Хашима Тачи к своим соратникам - любой ценой не допустить прибытия поезда в Косово.

Правда, не все тут гладко, поезд представлял собой дизельный состав из двух вагонов, произведенный российским "Метровагонмашем" и недавно приобретенный Сербией. Снаружи состав был оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово - это Сербия" на 21 языке, включая албанский, что, естественно, не могло не вызвать раздражения у косоваров.

От редакции: Балканы - такое место, откуда не раз начинались европейские войны. И тут явно обе стороны настроены на эскалацию конфликта, но что-то за этим всем стоит.

Во-первых, с чего вдруг все решили, что сербы смирились с потерей Косово, даже если когда-то и было подписано техническое соглашение в Куманово? Ничего подобного, Сербия никогда не смирится с потерей Косово и Метохии - это не Крым для Украины и не Северный Кипр для греков, это исконные сербские земли, очаг сербской государственности. 

Во вторых, ситуация в Европе и в мире в целом заметно изменилась, есть все основания полагать, что США не станут в ближайшее время воевать за чужие интересы, а без американской поддержки европейские вооруженные силы уже не слишком пугают сербов. Да и поддержка со стороны России может оказаться куда более уверенной, чем во времена Ельцина.

Но это и пугает - война в Европе стала еще на шаг ближе...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
вот вот написал 16.01.2017 01:25
Втянуть РФ в очередную войну уже на Балканах - хороший план
тонко! восхищаюсь авторами этой идеи
Ответить
(без названия)
вопрос в другом написал 16.01.2017 01:16
ольгинских тролей не спрашивают собственно, и набор дежурного вранья от них никому не нитересен
карательную же операцию (КТО) против своего населения проводит РФ на Кавказе
а вот Донбасс, очевидно, оккупирован РФ хотя бы по тому что денежная единица там - российский рубль
от Крыма и Донбасса Украина никогда не смирится. Так что это преступление РФ еще отрыгнется новыми войнами и новыми смертями
Ответить
Re: С чего это автор взял что Украина смерится
паоаоо написал 16.01.2017 01:11
Во-первых смИрится, хотя на Украине сейчас русский не учат, а украинского не знают.
С Крымом уже смирилась. А будет выступать, так смирится и с потерей Херсона и Николаева.
А Донбасс никем не оккупирован - там Киев проводит кровавую карательную операцию против собственного населения, которое уже никогда не простит Украине того, что она сотворила. Но это разборки хунты со своим населением - в ближайшее время Украина так потеряет еще много территорий.
А когда перестанут платить "диванным войскам", то и настроение резко изменится.
Ответить
(без названия)
вопрос в другом написал 16.01.2017 01:04
С чего это автор взял что Украина смерится с оккупацией Крыма и Донбасса Россией?
Это преступление еще десятки лет будет отрыгиваться смертями людей
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
15.01.2017
Третий бой Алексея Чалого
Третий бой Алексея Чалого
16.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Война в Европе стала еще на шаг ближе... (4)
Яичная атака на посольство РФ в Вильнюсе стала ещё одной ступенью разобщения (3)
Патрушев готов рассекретить целые корпорации, сотрудничающие с террористами (6)
Декабрьский теракт в Берлине совершил наркодилер и наркоман (0)
Рашка не пропустила поезд из Сербии (3)
Более тысячи ста сирийских населённых пунктов присоединились к мирному процессу (0)
Гаджеты-убийцы: майское крушение эйрбаса EgyptAir мог устроить айфон пилота (1)
Министр-капиталист Силуанов обещает облагать нефтесосов более суровыми налогами (2)
Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше (15)
Отдых в Тайланде плохо закончился для "системного" режиссёра-документалиста Кудряшова (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Шерлок при смерти"- такой же китч как и английская старушка-королева
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Отрицательный фильм "Пассажиры"
Максим Калашников Максим Калашников: Олег Сирота - сислибу Шувалову
Максим Калашников Максим Калашников: В понедельник в 20 ч мск на радио "Комсомольской правды" - К.Бабкин и М. Калашников
Максим Калашников Максим Калашников: Памяти великого Александра Ежевского
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss