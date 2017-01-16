Война в Европе стала еще на шаг ближе...

Сербия отправит вооруженные силы в край Косово в случае угрозы сербскому населению со стороны албанцев, заявил в воскресенье журналистам президент страны Томислав Николич. «Если будут убивать сербов, то да. И не только армию, мы все пойдем. Я первым пойду, мне не впервой», — заявил Николич после заседания Совета по национальной безопасности.

"Хотя мы старались не показать этого, вчера мы были на грани столкновения", - подчеркнул Николич, предупредив при этом общественность, что следующая албанская провокация закончится плохо: "Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны".

Заявление Николича было сделано в контексте набирающего обороты на Балканах очередного конфликта, связанного с тем, что сербский пассажирский поезд, который был вчера запущен по новому маршруту из Белграда в Косово, так и не доехал до конечного пункта назначения из-за угрозы безопасности и вынужден был вернуться назад в сербскую столицу. Основной причиной для этого стали появившиеся в сети видеокадры готовящегося подрыва состава албанскими националистами, а также призывы президента непризнанного края Хашима Тачи к своим соратникам - любой ценой не допустить прибытия поезда в Косово.

Правда, не все тут гладко, поезд представлял собой дизельный состав из двух вагонов, произведенный российским "Метровагонмашем" и недавно приобретенный Сербией. Снаружи состав был оформлен в цвета сербского флага, на нем написаны названия сербских церквей, монастырей и средневековых городов в Косово. Также присутствует надпись "Косово - это Сербия" на 21 языке, включая албанский, что, естественно, не могло не вызвать раздражения у косоваров.

От редакции: Балканы - такое место, откуда не раз начинались европейские войны. И тут явно обе стороны настроены на эскалацию конфликта, но что-то за этим всем стоит.

Во-первых, с чего вдруг все решили, что сербы смирились с потерей Косово, даже если когда-то и было подписано техническое соглашение в Куманово? Ничего подобного, Сербия никогда не смирится с потерей Косово и Метохии - это не Крым для Украины и не Северный Кипр для греков, это исконные сербские земли, очаг сербской государственности.

Во вторых, ситуация в Европе и в мире в целом заметно изменилась, есть все основания полагать, что США не станут в ближайшее время воевать за чужие интересы, а без американской поддержки европейские вооруженные силы уже не слишком пугают сербов. Да и поддержка со стороны России может оказаться куда более уверенной, чем во времена Ельцина.

Но это и пугает - война в Европе стала еще на шаг ближе...

А.Б.