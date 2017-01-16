Под Бишкеком рухнул турецкой грузовой самолет, 37 человек погибли

Грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Бишкек, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии, передает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС.

"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту "Манас" в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", — сказал начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

По его словам, крушение произошло в 4.31 мск. На борту находился экипаж в составе двух пилотов и технических работников.

"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", — отметил он.

В свою очередь, на сайте МЧС республики сообщается, что в результате авиакатастрофы погибли 37 человек. В сообщении также отмечается, что самолет рухнул на дачный поселок вблизи аэропорта. По последним данным, разрушены 32 жилых дома. В настоящее время на месте происшествия проходят поисково-спасательные работы.