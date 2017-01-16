Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Под Бишкеком рухнул турецкой грузовой самолет, 37 человек погибли

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 0

Под Бишкеком рухнул турецкой грузовой самолет, 37 человек погибли

Грузовой самолет Boeing 747 турецкой авиакомпании, летевший из Гонконга в Бишкек, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии, передает РИА Новости со ссылкой на республиканский главк МЧС.

"Грузовой самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс из Гонконга, потерпел крушение при заходе на посаду в аэропорту "Манас" в столице Киргизии из-за сложных погодных условий. В районе падения горят два дома, расположенных на дачном участке", — сказал начальник Центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.

По его словам, крушение произошло в 4.31 мск. На борту находился экипаж в составе двух пилотов и технических работников.

"Самолет пытался совершить посадку с запада на восток, однако по каким-то причинам не смог этого сделать и, вероятно, хотел уйти на второй круг. В момент падения в районе аэропорта наблюдались плохие погодные условия", — отметил он.

В свою очередь, на сайте МЧС республики сообщается, что в результате авиакатастрофы погибли 37 человек. В сообщении также отмечается, что самолет рухнул на дачный поселок вблизи аэропорта. По последним данным, разрушены 32 жилых дома. В настоящее время на месте происшествия проходят поисково-спасательные работы.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
15.01.2017
Третий бой Алексея Чалого
Третий бой Алексея Чалого
16.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Под Бишкеком рухнул турецкой грузовой самолет, 37 человек погибли (0)
Война в Европе стала еще на шаг ближе... (22)
Яичная атака на посольство РФ в Вильнюсе стала ещё одной ступенью разобщения (5)
Патрушев готов рассекретить целые корпорации, сотрудничающие с террористами (7)
Декабрьский теракт в Берлине совершил наркодилер и наркоман (0)
Рашка не пропустила поезд из Сербии (5)
Более тысячи ста сирийских населённых пунктов присоединились к мирному процессу (0)
Гаджеты-убийцы: майское крушение эйрбаса EgyptAir мог устроить айфон пилота (1)
Министр-капиталист Силуанов обещает облагать нефтесосов более суровыми налогами (2)
Пенсионеры станут получать аж на 500 рублей больше (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Третий бой Алексея Чалого
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Чернуха и паталогия : "Последняя проблема" Шерлока Холмса
Дарья Митина Дарья Митина: РИСИ, накoнец, займется делoм?.....
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: "Шерлок при смерти"- такой же китч как и английская старушка-королева
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Отрицательный фильм "Пассажиры"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss