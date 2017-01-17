Я другой такой страны не знаю...

I. ИСКУССТВЕННОЕ ОБНИЩАНИЕ

- абсолютное большинство граждан РФ (71%) экономят на продуктах, из них 26% существенно ограничивают себя (ВЦИОМ).

- 18 % граждан практически остались без средств к существованию (Директор Центра конъюнктурных исследований при Высшей школе экономики Георгий Остапкович).

- 5 млн граждан РФ получают зарплату на уровне 7,5 тыс. рублей (119 $) в месяц (вице-премьер Ольга Голодец).

- 13% граждан имеют доходы ниже официально прожиточного минимума/прожиточный минимум составляет 9452 рубля или 147$ (с декабря 2016 9889 рублей Постановление правительства) на душу населения и 10187 руб. или 158 $ — для работающих граждан/ (помощник президента РФ Андрея Белоусова).

- Средняя зарплата россиян в 2015 году в пересчете на доллары сравнялась с уровнем зарплат в Казахстане и Беларуси (майский Мониторинг социально-экономического положения и социального самочувствия населения, подготовленный Высшей школой экономики).

- Реальная пенсия в РФ на 20% меньше официальной, зарплата учителей — меньше вдвое. По данным Росстата, средняя пенсия — 12 тыс. 406 рублей, однако в реальности, она составляет всего 9 тыс. 827 рублей. Росстат говорит о средней учительской зарплате в 36 тыс. 800 рублей, в реальности же она составляет 15 700 (данные социологического ислледования телеканала ОТР).

- Цены на крупу и бобовые за 2015 выросли на 41,8%, сахар — 39,7%, подсолнечное масло, 31%, плодоовощная продукция на 29,5%, рыба и морепродукты — на 28,7%, куриные яйца — на 17,3%, хлеб — на 14,2%, мясо и птица — на 14,4%, молочная продукция — на 13,7–13,8%, цены на медикаменты выросли на 22,8% (Росстат).

- Официального прожиточного минимума в РФ недостаточно, чтобы сохранить здоровье (Минздрав).

Половина колбасы в РФ почти не содержит мяса (основатель и владелец компании «Дымов», производящей мясные изделия, Вадим Дымов).

- Граждане РФ стали чаще болеть заболеваниями, вызванными употреблением в пищу собак (Роспотребнадзор).

- Во время запрета на ввоз продуктов (около 16 месяцев) из стран, которые ввели против РФ санкции в связи с военным вторжением РФ в Украину, Россельхознадзор уничтожил около 9 000 тонн еды (Россельхознадзор).

- Процесс импортозамещения в РФ полностью остановлен, закрепить некоторые временные успехи импортозамещения не получилось (эксперты РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ).

- РФ находится в конце списка стран по размеру минимального размера оплаты труда МРОТ (Министр труда и социальной защиты Максим Топилин).

- Банки получили право взыскивать имущество должников без суда (РБК).

- В ближайшее время приставы могут выселить из квартир не менее 20 тысяч россиян (Федеральная Служба судебных приставов).

- В крупных городах РФ с 2017 плата за ЖКХ вырастет на 6-7% (Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации).

- Число обанкротившихся застройщиков в 2015 году выросло в пять раз по сравнению с 2014 годом и достигло 2,7 тысяч (Рейтинговое агентства строительного комплекса (РАСК)).

- Не мене 39 000 граждан РФ обманули при долевом строительстве (старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Антон Головин).

- Российская ГосДума приняла законопроект, запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов, а также предоставлять в них гостиничные услуги (сайт Госдумы).

- Депутаты предложили запретить строить дома на огородах (Российская Газета).

- В ряде субъектах РФ (в основном, в регионах Центральной России и Севера) доля обезлюдивших деревень превысила 20% (Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР)).

- Принят закон, требующий получать лицензию на "операции с отходами животных" (они же - навоз) (Новая Газета, со ссылкой на президента Татарстана).

- Большая часть учёных лишается возможности защитить свои диссертации, и, вместе с тем, как либо улучшить таким образом своё материальное положение. Скоро защищать кандидатскую или докторскую диссертацию можно будет только по той специальности, которая указана в дипломе о высшем образовании (замглавы Министерства образования и науки Людмила Огородова).

- Крупные российские банки за год уволили 46 тысяч сотрудников («Интерфакс» со ссылкой на квартальную отчетность кредитных организаций).

- Почти двум миллионам граждан РФ был запрещен выезд за рубеж из-за долгов по состоянию на 1 июня 2016 года (Федеральная служба судебных приставов).

- Среднестатистический гражданин РФ должен банку в среднем 210 тысяч рублей (доклад Объединенного кредитного бюро).

- У 36% граждан РФ больше нет денег даже на обязательные расходы. 23% населения не могут оплатить жилищно-коммунальные услуги. 39% граждан не хватает денег на покупку необходимой обуви, одежды или продуктов (НИУ «Высшая школа экономики»).

- Около 45% семей с одним ребенком и 55% — с двумя и более детьми не хватает денег на обязательные расходы. За три месяца исследований более половины всех семей с одним ребенком не смогли оплатить квартплату, а более трети — не смогли купить лекарства, назначенные врачом. Среди семей, в которых двое и больше детей, этого не смогли сделать 71% и 28% соответственно. (опрос Высшей школы экономики).

- В 2015 было сделано 450 000 абортов без медицинских показателей (министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова).

- Правительство РФ собирается до 2019 года в три раза сократить расходы на программу по охране здоровья матери и ребенка (РБК, со ссылкой на пояснительную записку к новому бюджету РФ).

- Сокращены социальные пособия матерям на детей, лишена социального пособия часть чернобыльцев, ужесточены требования к получению статуса "ветеран труда". Теперь пособия будут выдаваться только "наиболее нуждающимся" гражданам, критерии "нуждаемости" должен определять каждый регион (Росбалт).

- Около 40 тысяч детей остаются без мест в детских садах (Министр образования и науки Дмитрий Ливанов).

- В РФ у 450 000 инвалидов отняли положенные им права. РФ теперь степень инвалидности учитывает только степень утраты той или иной функции организма, а не степень потери трудоспособности, как раньше. («Коммерсант» со ссылкой на новые изменения в критериях инвалидности).

- В Астрахани многодетные семьи с детьми от разных браков лишили всех положенных льгот (местный закон о социальной поддержке населения).

- Правительство Забайкальского края в 2017 году заморозит индексацию всех пособий, кроме пособий на погребение (министр финансов Забайкальского края Марина Кириллов).

- 61 % граждан РФ считает нехватку денег главной проблемой в своей семье (Левада-центр).

- Правительство РФ засекретило информацию о расходах на антикризисный план, а также отказалось оценивать эффективность принятых мер и расходов бюджета (Ведомости со ссылкой на отчет правительства о выполнении антикризисного плана в 2015 году).

- РФ попала в топ-10 худших экономик мира (Bloomberg).

II. КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ?

- РФ стала первой во всем мире в рейтинге неравенства доходов (результаты исследования консалтинговой компании New World Wealth). На долю 10% россиян приходится почти 90% национального богатства (Credit Suisse).

- 3,5 триллиона рублей или 22% российского бюджета – секретные расходы в 2017 году (законопроект о федеральном бюджете на 2017 год, РБК).

- Не менее 58 миллиардов рублей уже потрачено на военную операцию в Сирии (экспертный подсчёт РБК). Ещё 34 милиона $ было отдано Сирии РФ по линии ООН и Международных организаций (заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов). Кроме этого, РФ обязалась передать 850 миллионов евро на восстановление Сирии (Премьер-министр Сирии Ваиль аль-Халики).

- РФ тратит не менее 1 000 000 000 евро на содержание ЛНР и ДНР, без учёта расходов на боевые действия (аудит Bild).

- За период прямого (в качестве президента) или косвенного (в качестве премьер-министра) правления Путина РФ списала долгов других странам долгов на сумму не менее 133 миллиардов $ (91 миллиард с 2000 по 2013 год, / Википедия на основании официальных источников , 2014 - 9,87 миллиарда КНДР / министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 31,7 миллиарда Кубе/ МИД России Сергей Лавров , 2016 - 86 миллионов Узбекистан/РБК со ссылкой на текст официального соглашения, 170 миллионов долларов Монголии / соглашение об урегулировании финансовых обязательств Между Монголией и РФ, и закон о ратификации соглашения.

- В 2015 году 15 россиян вошли в список самых богатейших людей в мире, среди них Владимир Потанин (Норильский никель, состояние 14,7 миллиардов долларов), Леонид Михельсон (газовая компания Новатек), Виктор Вексельберг, Алексей Мордашов (бвший владелец Северсталь), Генадий Тимченко (совладелец Новатэк). В общей сложности 15 российских миллиардеров имеют в своем распоряжении 156,5 миллиарда долларов (Bloomberg).

- Зять Путина Кирилл Шамалов стал самым молодым российским миллиардером. Первое место среди российских миллиардеров занял Леонид Михельсон (акционер российской газовой компании "Новатэк", состояние 14,4 миллиардов долларов). Второе место занял Михаил Фридман (совладелец крупнейшей российской инвестиционной компании "Альфа-групп", состояние 13,3 миллиарда долларов), Третье место занял владелец металлургического холдинга "Металлоинвест", мобильного оператора "Мегафон" и издательского дома "Коммерсантъ" Алишер Усманов (его состояние составило 12,5 миллиарда долларов) (Forbes).

- Руководитель компании «Газпром» Алексей Миллер возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров РФ, получивший за год - 17,7 миллионов долларов. Второе место занял глава «Роснефти» Игорь Сечин, чью годовую зарплату Forbes оценил в 13 миллионов долларов (Forbes).

- более 2,128 миллиардов рублей составил общий доход членов правления "Газпрома" за 9 месяцев, средний доход каждого члена правления составил более 125 млн руб., или почти 14 млн руб. в месяц (ежеквартальный отчёт Газпрома).

- 11,38 миллиардов долларов РФ выдало в виде кредита Бангладешу (Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации).

- 5,7 миллиардов $ направлены инвестицией Российской Федерации в Госдолг США за 2016 год, всего РФ инвестировала 88,2 миллиарда долларов в экономику США, через облигации Госдолга (данные Американского МинФина).

- 2,2 миллиарда евро дано в кредит Ирану (распоряжения Дмитрия Медведева).

- «Окружение Путина» вывело из РФ через сеть банков и теневых компаний не менее $2 млрд (Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ)).

- 619,6 миллиарда рублей - расходы на проведение Чемпионата мира по футболу (РБК со ссылкой на портал правовой информации).

- 360,8 миллиардов рублей - "Программа развития Северного Кавказа" (госпрограмма развития Северного Кавказа до 2025 года).

- 200 миллиардов рублей пенсионных накоплений граждан было потерянно в связи с некомпетентной работой пенсионных фондов и управляющих кампаний (вице-премьер РФ Ольга Голодец).

- РЖД потратила на строительство дороги 19,2 млрд рублей, хотя можно было уложиться в 10,7 (отчет компании Deloitte).

- Не менее 180 миллиардов рублей составил ущерб от госзакупок по завышенным ценам (данные Национального рейтинга прозрачности закупок за 2016 год).

- Практически все закупки товаров и услуг госкорпорациями проходят на неконкурентной основе - контракты на освоение бюджетных денег достаются заранее определенным поставщикам (ФАС). Таким образом, заказы на сумму 8,7 триллионов рублей (МЭР) достаются исключительно друзьям и знакомым чиновников.

- 150 миллиардов рублей (половина замороженных пенсионных накоплений) в 2016 было передано на поддержку "Внешэкономбанка" (Глава Минфина Антон Силуанов).

- Более 80 миллиардов рублей - на дотации Чечне за 2016 и 2017 год (Бюджетный проект правительства).

- 66 миллиардов рублей - строительство небоскрёба в Грозном, который должен стать самым высоким зданием в Европе (мэр Грозного Муслим Хучиев).

- Более 52 миллиардов рублей - дотации Дагестану за 2017 год (Бюджетный проет правительства).

- 18,72 миллиард рублей - расходы на пропагандистский канат RT /ранее Russia Today (замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин).

- Доходы топ-менеджмента «Роснефти» выросли в 2015 году на 31,5%, по сравнению с предыдущим годом — до 3,682 млрд рублей (RNS со ссылкой на ежеквартальный отчет компании).

- 1 миллиард 666 миллионов рублей - расходы на пропаганду лояльности режиму Путина (Депутат Геннадий Гудков со ссылкой на программу патриотического воспитания граждан 2016 -2020).

- На организации питания военнослужащих РФ за два года было украдено более 1 млрд рублей (главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский).

- 1 000 000 000 рублей стоил митинг в поддержку Кадырова 22 января 2016 г. (подсчёт Фонда Борьбы с Коррупцией).

- РФ выделила 12 миллионов долларов на школьное питание в Киргизии (Российская Газета).

- До 5,3 миллионов долларов - гуманитарная помощь Палестины (распоряжение Дмитрия Медведева).

- РФ направила гуманитарную помощь КНДР, более 170 тонн продуктов питания и 700 тонн дизельного топлива (МЧС РФ).

- Чечня оказала Гуманитарную помощь Сомалиленду в размере 250 тонн продуктов питания (Глава Чечни, Рамзан Кадыров).

- 727,9 миллионов рублей - выплаты членам правления РЖД за три года (РЖД).

- 253 миллионов рублей - празднование дня космонавтики (Госзакупки).

- 250 миллионов рублей - празднование 200-летия Грозного (Вице-премьер правительства Александр Хлопонин)

- 200 миллионов рублей - расходы на оплату комментариев в интернете в поддержку правительства и мэрии Москвы (Расследование Лиги Защиты Интернета).

- 176 000 000 рублей - муляжи еды для фестиваля "Наш продукт" ("Коммерсант")

- 150 миллионов рублей в год - семейные доходы основателя «Антимайдана» (организации, занимающейся борьбой с оппозицией, которых «Антимайдан» называет «нацпредателями») Дмитрий Саблина, ставшего одним из лидеров по семейным доходам в Совете Федерации (РБК, со ссылкой на декларации чиновников).

- Руководитель "Почты России" Дмитрий Страшнов за 2014 год заработал 95,4 миллиона рублей, в то время как средняя зарплата сотрудников этой компании составляет всего порядка 20 тысяч рублей (отчет Генеральной прокуратуры РФ).

- 86 000 000 рублей на разгон облаков над Москвой на 1 мая (Госзакупки).

- 18 000 000 рублей на украшение Москвы к 1 мая (Госзакупки).

- 12 000 000 рублей на сохранение тела Ленина (Госзакупки).

- 11 000 000 миллионов рублей - расходы на выездные банкеты мэрии Москвы (Управление делами мэра Москвы).

- Продажи "элитного автомобиля" Lamborghini в РФ за 9 месяцев выросли более чем на 40% (Автостат).

- Российский предприниматель Алишер Усманов, поддерживающий тесную дружбу с российским президентом Владимиром Путиным, стал обладателем самой дорогой в мире яхты, стоимостью 600 000 000 $ («ИноСМИ» со ссылкой на ABC).http://rusnsn.info/doklady/2016-putin-v-tsifrah-i-faktah.html