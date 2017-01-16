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Московский листок

МВД занимается своими прямыми обязанностями: ищет "кощунников" в социальных сетях

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 3

реакция рпц полицаи мвд соцсети
МВД занимается своими прямыми обязанностями: ищет "кощунников" в социальных сетях

МВД обнаружило признаки кощунства и "пропаганду неприязни к православию" в посте одного из крупнейших развлекательных пабликов соцсети "ВКонтакте" - MDK с 7,4 млн подписчиков. В министерство с просьбой проверить пост, опубликованный в день Покрова Пресвятой Богородицы, обратились православные активисты из "Православного юридического центра быстрого реагирования". Скан ответа из МВД опубликован на их странице в этой же соцсети. 

В МВД заявили, что опубликованный в MDK материал "содержит признаки, свидетельствующие о сознательном осквернении предметов религиозного почитания", а также "признаки неприязни к религии Православие". В ответе активистов также благодарят за "активную жизненную позицию". 

"Медиазона" сообщает, что в посте MDK речь шла о том, что в этот праздник девушки якобы ходят в церковь молиться о женихе, и можно "завалить любую", если прикинуться "посланником небес". На момент написания заметки сам пост по адресу из заявления православных активистов не открывается. 

МВД рапортовало, что автор поста "установлен", и материал проверки "направлен по территориальности его местонахождения". 

На вопрос "Медиазоны" координатор центра Георгий Солдатов заметил, что общественная организация выступает за квалифицирование уголовного дела по статьям 282 УК (разжигание ненависти) и 148 УК (нарушение права на свободу вероисповеданий). 

Сообщество MDK не первый раз оказывается под ударом за циничные шутки. Летом 2015 года MDK отключили от биржи рекламы соцсети из-за жалоб правообладателей. Причиной этому послужила некорректная шутка по поводу смерти от рака певицы и актрисы Жанны Фриске. В мае 2016 года MDK блокировали по решению суда, установившего, что в сообществе размещаются материалы, оскорбляющие чувства верующих и унижающие различные группы людей по признакам религиозной и национальной принадлежности.

- Что ж, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - можно лишь поздравить "профессионалов" с успешной работой, в стране кризис, большинство населения на грани нищеты, из России как никогда бегут капиталы и правительство вынуждено даже нефть частично отдавать "в пользование" иностранным компаниям, а МВД... редактирует Вконтактик и обнаруживает там крамолу, видимо, с таким МВД России ни божья, ни дьявольская кара теперь не страшна, надо выдать министерству орден какой-нибудь церковный, а где помолиться на Петровке-38 уже есть, храм недавно восстановили и полулицы в эту честь отгородили... 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Рудольф написал 16.01.2017 12:16

В шаге от костров на площадях. Век 21-Й, "науки и просвещения"
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Re:
Епст написал 16.01.2017 12:03
Ничего .Быстро наверстают упущенное
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(без названия)
.......... . . написал 16.01.2017 11:28
но до идиотизма кгб с охотой за ксероксами и глушением развлекательных радиостанций нынешним еще далеко
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