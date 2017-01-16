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Московский листок

В Бразилии продолжают бунтовать и гибнуть десятками заключённые

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 0

протест тюрьма бразилия
В Бразилии продолжают бунтовать и гибнуть десятками заключённые

Власти бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти подтвердили гибель 26 заключенных во время очередного бунта, произошедшего в субботу, 14 января, в тюрьме "Алкасус", расположенной в городе Натал. Еще девять человек получили ранения, сообщает местная газета O Globo. 

Ранее сообщалось, что жертв больше 27. Власти не исключают, что могут быть найдены новые трупы. 

Почти все жертвы обезглавлены. Идентификация трупов начнется в понедельник, 16 января, передает Reuters. 

По данным O Globo, беспорядки в "Алкасус" были организованы преступной группировкой "Первая столичная команда" (Primeiro Comando da Capital, PCC). Известно также, что на момент инцидента в тюрьме содержались около 1200 заключенных, хотя она рассчитана лишь на 620 человек. 

Тюремные бунты то и дело вспыхивают в Бразилии с начала этого года. Общее число жертв, по данным Reuters, составляет около 140 человек. 

Одно из самых массовых восстаний произошло 1 января в тюрьме "Анисио Жобим" в городе Манаус (штат Амазонас). Тогда в ходе беспорядков погибли 56 человек. 6 января в соседнем штате Рорайма в ходе беспорядков в тюрьме "Монте-Кристо" погибли 33 человека. 8 января в тюрьме "Видал Пессоа", расположенной в центре Манауса, были убиты четверо заключенных. 

Кроме того, в это воскресенье более 20 человек взорвали одну из стен здания и совершили побег из тюрьмы в штате Парана на юге страны. По данным ТАСС, двое заключенных были застрелены полицейскими.

Напомним, 2017-й год начался в Бразилии бунтами заключённых. 2 января тюремный бунт в городе Манаус на северо-западе Бразилии унес жизни около 60 человек. Мятеж начался в тюрьме Анисио Жобим во второй половине дня воскресенья, 1 января, и продлился более 17 часов, сообщает телекомпания Globo.

Заключенные устроили перестрелку с полицией и взяли 12 тюремщиков в заложники. Они пустили в ход пистолеты, дробовик, а также импровизированное оружие. По словам главы службы безопасности бразильского штата Амазонас Серхио Фонтеса, жертвами бунта стали 60 человек. Число погибших может возрасти, сообщил чиновник на пресс-конференции.

Фонтес назвал кровопролитный мятеж "крупнейшей бойней в тюремной системе" государства. По его словам, правоохранительные органы взяли ситуацию в тюрьме под контроль около 7 утра в понедельник, 2 января. Также Фонтес сообщил, что продолжается пересчет заключенных, чтобы определить, скольким из них удалось сбежать во время бунта. 

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