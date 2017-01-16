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Московский листок

Дорогого россиянина Эдуарда Широкова Черногория уже вполне конкретно обвиняет в госперевороте

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 0

евросоюз национализм черногория
Дорогого россиянина Эдуарда Широкова Черногория уже вполне конкретно обвиняет в госперевороте

Гражданин России Эдуард Широков подозревается в подготовке преступлений против конституционного порядка и безопасности Черногории, включая планирование убийства премьер-министра Мило Джукановича, заявил вчера черногорский специальный прокурор Велько Рутович. Соответствующее заявление он сделал в эфире национального телеканала RTCG. 

Рутович пояснил, что в планировании убийства Джукановича обвиняется только Широков, и что речь идет о подстрекательстве. Помимо этого, россиянин подозревается в создании преступной организации и попытке терроризма, передает портал Vijesti. 

Ранее прокуратура Черногории сообщала, что в подготовке покушения на премьера подозреваются двое россиян - 45-летний Эдуард Широков и 36-летний Владимир Попов. Оба были объявлены в международный розыск по линии Интерпола. 

Глава черногорской канцелярии Интерпола Деян Джурович сообщил, что в ходе следствия они контактировали с российскими коллегами, которые в середине ноября 2016 года подтвердили номера паспортов и адреса Широкова и Попова, но с того времени ни на какие запросы из Черногории больше не отвечали. Джурович подчеркнул, что информация о двоих гражданах России, необходимая для объявления их в розыск через Интерпол, была получена благодаря сербской полиции. 

Также в розыск были объявлены граждане Сербии - 43-летний Неманя Ристич и 47-летний Предраг Богичевич. Сербская полиция арестовала их в прошедшую пятницу, 13 января. Богичевич был доставлен в экстрадиционную тюрьму, а Ристич оставлен на свободе под подписку о невыезде, уточняет Ruserbia.com. 

По мнению черногорской прокуратуры, россияне вместе с сербскими гражданами организовали преступную группировку, с помощью которой планировали совершить государственный переворот и убийство теперь уже бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича. Преступление должно было произойти во время парламентских выборов в стране 16 октября 2016 года. 6 ноября 2016 года специальный прокурор Черногории по оргпреступности Миливой Катнич сообщил, что накануне выборов замыслы группировки были раскрыты, а примерно 50 из ее членов - задержаны. 

Близкие к сербскому правительству источники британской газеты The Guardian сообщали, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время визита в Белград якобы принес извинения за попытку госпереворота в Черногории.

Однако в Москве эти сведения категорически опровергли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию классическим примером провокации.

По информации журналистов, во время своего визита в Белград Патрушев подчеркивал, что предполагаемые заговорщики действовали самостоятельно, без санкции Кремля. После отъезда главы Совбеза россиян, которых уличили в подготовке военного переворота и покушения на Мило Джукановича, депортировали из страны. 

Издание со ссылкой на местные СМИ сообщает, что при задержании у граждан РФ было обнаружено 120 тысяч евро, униформа спецназа и спецоборудование, позволявшее организовать слежку за премьер-министром. 

Как стало известно журналистам, предполагаемые преступники планировали одеться в полицейскую униформу, проникнуть в здание черногорского парламента в Подгорице и застрелить Джукановича. После этого они намеревались установить в стране пророссийский режим, отмечает издание.  

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