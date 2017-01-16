Мировая капиталистическая система пришла к своему отрицанию

Организация Oxfam сообщила со ссылкой на доклад «An economy for the 99 percent», что капитал восьми богатейших бизнесменов достиг объема средств половины мирового населения, состояние этих людей равно общему состоянию 3,5 миллиарда человек.

По данным исследователей, в «восьмерку» богатейших входят основатель Microsoft Билл Гейтс (США), основатель Inditex Амансио Ортега (Испания), гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (США), владелец Grupo Carso Карлос Слим Хелу (Мексика), исполнительный директор Amazon Джефф Безос (США), соучредитель Facebook Марк Цукерберг (США), исполнительный директор Oracle Ларри Эллисон (США) и глава компании Bloomberg LP Майкл Блумберг (США).

Выводы, сделанные еще Лениным в работе "Империализм как высшая стадия капитализма", никуда не делись. "Империализм есть капитализм на той стадии развития, когда сложилось господство монополий и финансового капитала, начался раздел мира международными трестами и закончился раздел всей земли крупнейшими капиталистическими странами".

Вот только с момента описания процесса Лениным прошло уже сто лет, и он зашел очень глубоко.

По существу, транснациональные корпорации стали соревноваться в мощи с целыми государствами тоже достаточно давно, но сегодня крупнейшие ТНК уже богаче и сильнее подавляющего большинства государств планеты. Наверно, не случайно крупные корпорации называют "империями"... Появились частные военные компании, и отличие ТНК от государств первого ряда только в отсутствии у них оружия массового поражения, да и то не по причине его недоступности, а лишь из-за того, что задачи, которые ставят перед собой монополии, не предполагают уничтожения большого количества материальных ценностей.

Нелишне отметить, что если под влиянием либерально-демократических и социальных процессов в мире в целом для развитых государств нормой стала система буржуазной демократии с выборностью руководства, сменой власти, конкуренцией партий и политиков, а также весьма большим объемом либеральных свобод для личности, то внутри корпораций, которые и есть в какой-то мере настоящие государства, никакой выборности, никаких либеральных свобод и смены руководства нет - это жесткие авторитарные и даже тоталитарные структуры. Капиталистическое государство готово поощрять либеральную демократию в обществе, за воротами предприятий, но любая производственная демократия жесточайщим образом подавляется - вплоть до массовых расстрелов рабочих как в начале ХХ века, что уже имело место в Казахстане и ЮАР.

Но если Ленский расстрел и Кровавое воскресенье в начале ХХ века стали пусковыми механизмами революционных процессов, то расстрелы начала XXI века никаких политических последствий не имели и всевластия корпораций не нарушили.

По существу, либеральные буржуазные государства превратились в ширмы для тоталитаризма монополий - вы можете выбирать себе президента и даже громко критиковать правительство, но будете уволены из компании за неосторожный взгляд, брошенный на непосредственного начальника. А за более серьезное прегрешение вас просто раздавят, как клопа. Достаточно посмотреть на судьбы профсоюзных или левых лидеров в таких государствах, как Казахстан или Россия, впрочем, в развитых капиталистических государствах дела принципиально не отличаются, выше лишь степень маскировки новой тоталитарности.

Но любой общественный процесс не останавливается сам по себе, а развивается до состояния отрицания самого себя, порой до абсурда.

С конца XVIII века человечество уходит от единовластной, монархической системы правления, чтобы к началу XXI века прийти к еще более выраженному тоталитаризму, к квазимонархии, которая базируется на "священном праве собственности". Навряд ли короли и императоры средневековья могли даже мечтать о том, чтобы половина всех богатств планеты распределилась между всего-то 8 персонами. Причем даже не на праве "божественного предначертания", а по праву собственности, которое в рамках буржуазной системы не может быть даже оспорено.

И, естественно, параллельно этому процессу идет и трансформация буржуазных демократий, которые стремятся к своему более устойчивому состоянию - буржуазной диктатуре.

Вообще этот глобальный процесс был замедлен созданием первого социалистического государства и мировой системы социализма. Но социализм, как видим, не смог укрепиться на планете как основной тренд развития, и мы видим после крушения СССР процесс ускоренной деградации буржуазного государства, как бы наверстывающий упущенное в предыдущие 70 лет.

Наверно не случайно и то, что самые гротескные формы это приняло именно в странах, возникших на руинах СССР и отчасти мирового социлистического лагеря. Причем практически везде в республиках бывшего СССР установились совершенно не демократические режимы, хотя и прошедшие фазу "разнузданной" буржуазной демократии - скажем, от России Ельцина, где "берите суверенитета, сколько можете" и до авторитаризма Путина, где уже всерьез говорят о восстановлении монархических институтов. И, конечно, глубокой взаимной интеграции государства и монополий, где диктатор - он же и главный бенефициар местных "чеболей". Хотя, конечно, не отстает и Казахстан, где бессменный диктатор уже совершенно по-султански наделяет родственников и приближенных постами, автоматически делающими их обладателей миллиардерами. Бывшей Советской Украиной правят "пять семейств", после 2014 года перешедших от системы с мягкой буржуазной демократией к суровой вооруженной националистической диктатуре, да еще и выдвинувшей в качестве главы государства одного из основных олигархов.

А теперь вот и в крупнейшей буржуазной демократии, по сути, последней сверхдержаве к власти пришел представитель крупного капитала. Чего раньше не было - раньше финансово-промышленная олигархия выдвигала президента как наемного менеджера, контролируемого одной из двух схожих до состояния полного смешения партий. Сегодня Дональд Трамп пришел к власти вопреки партийной бюрократии и вопреки сложившейся системе. И мы пока еще не можем представить себе всех последствий этого события.

Надо четко понимать, что на таком фоне говорить о каком-то косметическом ремонте буржуазной системы уже невозможно. Система пришла к своему отрицанию. Либерализм, демократия, буржуазная политика как таковые явным образом себя исчерпывают, становятся в чистом виде декорациями для новой мировой системы, где небывалая концентрация капитала привела к столь же небывалой концентрации реальной власти - и процесс этот продолжается! И будет продолжаться до той поры, пока, как в сериале про бессмертного Маклауда "в живых останется только один" - одна планета, одна корпорация, один Хозяин.

Остановить этот процесс, который при движении без остановки приведет к настоящему концу истории, а не полуграмотным выкладкам Фукуямы, может только слом системы и переход на соверщенно иные принципы управления, распределение богатства и так далее. Причем именно по Марксу, в планетарном масштабе, поскольку возможность для построения нового общества в одной отдельно взятой стране мы уже "проехали".