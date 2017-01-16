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Московский листок

Павленский эмигрировал с семьёй подальше от стукачей-либералов и "традиционных ценностей"

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 3

франция либералы оппозиция сырьеваяимперия акционизм стукачи
Павленский эмигрировал с семьёй подальше от стукачей-либералов и "традиционных ценностей"

Художник Петр Павленский покинул Россию вместе с семьей и собирается искать убежища во Франции. Об этом организатор эпатажных акций с поджогом двери ФСБ на Лубянке и прибивания тестикул к брусчатке Красной площади рассказал украинскому телеканалу "Громадское". 

Причиной эмиграции стали обвинения в сексуальном насилии художнику и его жене Оксане Шалыгиной. По словам Павленского, такое заявление в полицию написала актриса Театра.Doc Анастасия Слоним. Пара осознала всю серьезность ситуации, когда их задержали люди в масках в аэропорту Шереметьево.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный озадачен:

- Sic transit gloria mundi... За кратчайший срок общественно вздутый герой, которого "форсили" несколько информационных агентств, а другие, которые наоборот, тоже форсили поневоле - разбирается "по клеточкам". Само по себе действие Павленского, акционизм, в силу политизированности - брало топы новостей и заменяло оппозиционную политику напрочь. Да-да - ту политику, которая осуществлялась парламентскими и прочими старомодными методами. Навророченные, многоступенчатые, зубчато-колёсные общественные механизмы выражали вулканическое недоумение, и всё, чем могли поначалу крыть Павленского - так это "традиционными ценностями". Но тут ведь есть и логика самого свободолюбивого "прогрессивного" акционизма - привлечение внимания к личности. Скажем, действовала бы так эпатажно и антипутинско какая-то партия - её можно власти поймать через ЦК, через какие-то видимые социальные органы. А вот Павленский сам свои органы прибил к Красной площади - тут и крыть поначалу нечем. Ну, кто-то скажет "сумасшедший" и так далее. Однако - "сказав" яйца, надо их "бросить на сковородку", то есть привлекая к себе внимание общества, к своей личности, своей семье (коли таковая имеется) всегда нужно иметь следующее высказывание за пазухой или, "выражаясь" метафорами данного стиля "за крайней плотью". Нужно либо тело до конца использовать как метафору, либо же - отказываться от метафор и предъявлять себя тому обществу, которое таким экстремальным образом акционист воспитывает, уже не как себя, не как личность, а как одного из страдальцев класса. Павленский этого не сделал в тот момент, когда можно было влиться в общую борьбу, когда ещё "болотный" подъём не отступал перед судорожно, на опережение сепарирующими его кремлёвскими пиарщиками-политтехнологами. А не сказал "Б" - при этом, продолжая существовать, как "личность, противостоящая системе", изволь тогда чем-то дальше кормить public eye. И вылезают, уже не в твоём героическо-членовредительском, навязанном обществу дискурсе, а в банальном, бытовом - вот такие "треугольнички" и доносы братьев (точнее, сестёр) либералов... Глядели на Павленского восхищённо и из Украины - он же поддержал майдан, и потом ещё громким своим в медиа голосом "приморских партизан" поддержал... Антисистемщик - но, когда прёшь вперёд не произведениями, а личностью, то и получаешь от общества соответствующую реакцию (в обоих смыслах). Привлёк внимание к органам - и тобой заинтересовались органы. Романтическое бегство у Парыж - вполне неплохой финал для такого недолговременного шоу. Опять же, смешная симметрия: похваливший Путина Воротников (Вор) с семейством возвращается в сырьевую империю, и ему все перевёрнутые ментовозы и нарисованные перед питерским зданием ФСБ члены простят по такому случаю, а Павленский, оторвав яйца от родины, - в художническую эмиграцию, строить новые "треугольники"...  

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Народы моря написал 16.01.2017 14:49
Т.к. его въезд происходил через третью страну, то в убежище ему откажут и отправят его искать в хохляндии
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(без названия)
очень смешно хаха написал 16.01.2017 14:47
Павленский художник от слова худо. Насрать на него
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(без названия)
в добрый путь написал 16.01.2017 14:18
Художник Петр Павленский покинул Россию вместе с семьей и собирается искать убежища во Франции.
////////////////
Какое еще убежище? Что за выражение? Захотел и переехал. Из мест неудобных для существования в страну с комфортными условиями жизни.
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