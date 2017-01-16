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Московский листок

Турция отменила эволюцию

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 3

турция кризис реакция школа исламизм
Турция отменила эволюцию

Министерство образования Турции исключило теорию эволюции Чарльза Дарвина из образовательной программы в школах страны. По словам главы ведомства Исмета Йылмаза, идея эволюции - "всего лишь теория" и "требует отдельного обсуждения", сообщает TJournal со ссылкой на турецкую газету Haberturk. 

Йылмаз заявил, что новая учебная программа, которая уберет из учебников биологии для старших классов главы о теории эволюции, вступит в силу уже в текущем году. Ее место займет раздел о влиянии условий окружающей среды на генетические изменения. 

Как напоминает портал, правящая партия регулярно изменяет образовательную программу в угоду собственной идеологии. Кроме того, за последние 20 лет в стране сменилось 10 министров образования, каждый из которых пытался привить собственные стандарты. В результате образование в Турции находится в катастрофическом состоянии. 

Отметим, что подобные идеи не чужды и России, хоть они и не доходили до уровня законодательных инициатив. Так, в 2014 году мэр Казани Ильсур Метшин из "Единой России" выступил против преподавания в школе эволюционной теории Дарвина, утверждающей, что человек произошел от обезьяны. 

Метшин на городской конференции работников образования заявил, что теории происхождения людей от обезьян не место в школьной учебной программе, поскольку учителя, говоря так, "обманывают детей". 

"К моему удивлению я узнал, что до сих пор в школах детям преподают теорию Дарвина. Я лично читал в научной литературе, что выдающимися учеными давно доказано, что одинаковых клеток у обезьяны и человека нет. Почему мы продолжаем обманывать детей? Я бы не хотел, чтобы мои дети думали о том, что все мы произошли от обезьяны, а не от воли Всевышнего", - заявил он. 

В декабре прошлого года в одной из московских школ вместо обещанного родителям "второго иностранного" ввели курс "Истоки", в котором навязывается религиозная идеология. Взрослые посчитали подобное решение руководства учебного заведения "давлением на детскую психику" и подали жалобу в Генпрокуратуру. В итоге школа отменила курс, заменив его "Основами светской этики".

От редакции: А мы-то только что опубликовали свои собственные (Анны Гранатовой) возмущения по поводу клерикализации образования, причём уже высшего - конкретно, Литинститута. Тенденция, однако, глобальная - период экономического кризиса, мгновенно обрубивший былые экономические  и социальные международные связи, опускает общества, страны, анклавы, порознь на дно их предыдущих стадий развития. Социальный регресс - теперь не лозунг и не стикер, который можно произвольно лепить на недругов, а вполне конкретный глобальный процесс, который можно иллюстрировать явлениями в разных, казалось бы, культурах. Хотя и наши мракобесята ещё с 90-х мечтают заменить биологию в школах законом божьим. Ещё "Церковь Христа", помнится, в метро проповедовала "несостоятельность" теории Дарвина.

Что это доказывает? Всё те же марксистские истины и даже то, что строительство коммунизма (но не социализма) в одной, отддельно взятой стране - невозможно. Но и бытие стран порознь в рамках капитализма - тоже возможно до определённого момента, пока в среде трудящихся не станет ясна другая истина (диктуемая экономическими реалиями): что консерватизм любого образца это способ управления обществом со стороны правящего класса. Который не просто "переписывает историю" - он её "опускает" именно на тот уровень понимания, который позволит ему и далее эксплуатировать подавляющее большинство трудящихся без риска быть свергнутым. Какая такая эволюция? Не было никакой эволюции - как создал господь человека, так и живёт раб божий, и чем покорнее, тем лучше! Что ж, можно поздравить власти Турции с тем, что они заранее, в школе начнут наполнять патронтаж, который неизменно будет разряжать в дипломатов-"иноверцев" коллективный Алтынташ.

Дмитрий Чёрный, профессиональный революционер 

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Атеистам написал 16.01.2017 15:18
А кто доказал, что человек произошел от обезьяны? Никто ничего не доказал, это всего лишь версия, причем очень сомнительная, а Дарвин такой же шарлатан, как и Фрейд. Если атеисты хотят верить, что они произошли от обезьяны, то это их проблема, пусть верят и обезьянничают. А мы, христиане и мусульмане, созданы по образу и подобию, и хотим изучать подлинную историю, а не атеистическое вранье.
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(без названия)
Лис написал 16.01.2017 15:10
Государство-это машина для насилия богатых над бедными.Сейчас богатые вообще перешли к откровенному социал-экономическому террору ради сохранения своего статус-кво "...по воле Всевышнего".Чем сильнее сжимается пружина тем сильнее она "выстрелит".Чем сильнее пресс со стороны богатых тем быстрее будет Мировая Социалистическая революция потому что Человек Разумный-это продукт почти 3-х миллиардов лет эволюции всей Вселенной а не продукт замеса глины за 6 дней.
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(без названия)
Читатель Рустем написал 16.01.2017 14:55
И рад бы Вас поддержать Анатолий да и учили нас что бога нет, только меня смущает а почему периодически появляются мироточивые иконы, или вот почему ежегодно в Иерусалиме сходит благодатный огонь. С точки зрения материализма этого не объяснить.
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