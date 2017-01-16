Извиняться от Минобороны перед родственниками жертв крушения Ту-154 отправили заместителя и попа...

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков на церемонии прощания с жертвами крушения Ту-154, которая проходит 16 января на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, от лица военного ведомства принес извинения семьям погибших в этой трагедии.

"Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил, - цитирует его РИА "Новости". - Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег. Вечная память погибшим".

Минобороны "делает и будет делать все, чтобы быть вместе с вами, чтобы окружить вас вниманием и заботой", добавил Панков.

Соболезнования родственникам погибших выразили также министр транспорта Максим Соколов и митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который совершил отпевание.

В этот день в Москве и регионах проходят церемонии прощания и с другими жертвами катастрофы. В Успенском храме Новодевичьего монастыря в столице идет прощание с врачом и филантропом Елизаветой Глинкой, известной как Доктор Лиза. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

В телецентре "Останкино" проходит гражданская панихида по погибшим при крушении журналистам Первого канала и НТВ. Корреспондента Первого канала Дмитрия Рункова похоронят 17 января с воинскими почестями на его родине в Архангельске, на Вологодском кладбище.

Похороны журналистов телеканала "Звезда" прошли 14 января.

Художественного руководителя ансамбля им. Александрова Валерия Халилова, также находившегося на борту упавшего в море Ту-154, похоронят 16 января на Архангельском погосте в Киржачском районе Владимирской области, где покоится прабабушка дирижера.

От редакции: В таких ситуациях, конечно, принято молчать. Но мы сейчас - не о погибших, а о виновниках того, что столько вынужденных (впрочем, наверное, и идейных) "дорогих россиян" погибло в советском по дате рождения самолёте. Что это за барские такие повадки, и что за формулировочки пренебрежительные: "не уберегли"? Что, самолёт атаковал коварный противник? И в ходе атаки наши клятвопреступники из Минобороны (большинство по возрасту своему успело дать две присяги - Советскому Союзу и затем уже РФ) "не уберегли"? Насчёт вечной памяти - да, у попов дело поставлено на конвейер, эту траурную песню Россия под пятой сперва Ельцина, в потом и Путина - уже давно затянула. Но всё же - где Шойгу? Да и почему бы, раз уж государство решило извиниться всерьёз - не приехать на похороны самому президенту?

А я вам отвечу, почему. Всё по той же причине: правящий класс - находится в угаре вседозволенности, когда и "маленькая победоносная война" вроде бы удалась, и торговать богатствами принадлежащих народу недр уже получается без себя в роли посредника (часть Роснефти у народа украли в прошлом году, а народ и возражать не стал)... Ну, и по дешёвке, как обычно, миллиардеры и мультимиллиардеры чекистского происхождения - не только находят массовку, но и прощаются с нею. Не стоит для силовигархии этот народец ни больших финансовых, ни эмоциональных затрат. Вели Ту-154 молодые пилоты, усталые, путающие закрылки с шасси, багажное отделение было ими же в нарушение всех инструкций перегружено, летели ночью... Где военная дисциплина и ответственность?

В общем, уже тут видна вся несерьёзность подхода к "боевому заданию". А вот про "сбитых на взлёте" - можно долго заупокойно врать-рассусоливать, но вы, паразиты земли русской, сделайте так, чтобы не гибли ваши соотечественники. Которые и миллиарды ваши, даром полученные, прощают - лишь бы "царствуй на славу нам"... А вот и нет тут никакой славы - позор один. И плевать силовигархат хотел на каждого погибшего по его вине в отдельности и на всех скопом. Кстати, а атеисты среди погибших миелись? Конечно же, имелись. Так что же тогда там делает эта поповская харя, от имени государства и РПЦ выражающая некие эмоции ВСЕМ?! Вот именно так это государство-мутант любит даже не весь народ, а тот, который ему непосредственно служит...

Д.Ч.

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