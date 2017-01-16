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Московский листок

Собянинская мэрия подготовила ксенофобский учебный комикс для гастарбайтеров

Опубликовано 16.01.2017 в разделе комментариев 0

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Собянинская мэрия подготовила ксенофобский учебный комикс для гастарбайтеров

Власти Москвы подготовили специальную памятку для мигрантов, в которой рассказывается о правилах поведения в российской столице. Департамент национальной политики начнет распространение брошюры уже на этой неделе, рассказал Русской службе BBC руководитель исполнителя проекта - региональной общественной организации "Поддержка трудящихся мигрантов Москвы" Александр Калинин. 

Справочник из 100 страниц состоит в основном из объясняющих комиксов. Москву в нем олицетворяют сказочные герои - три богатыря, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее. 

Мигранты изображены в виде безымянных персонажей. Сначала они были подписаны по национальностям, но потом от этой идеи отказались, "чтобы никто не обиделся", пояснил Калинин.

Всего в памятке четыре главы. Первая из них посвящена правилам поведения иностранного гражданина в Москве. "Главное правило поведения на улице - не доставлять неудобств и неприятностей окружающим", - сказано в брошюре. В ней также приезжим советуют не оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице и не разговаривать громко и долго. Также не рекомендуется обращаться к горожанам на "ты", а стремление поддерживать деловые и личные контакты в будущем советуют демонстрировать с помощью раздачи своих визиток. 

Далее в брошюре приезжим объясняют, что по приезде в Москву первым делом нужно получить миграционную карту, "регистрацию" и патент на работу. Авторы особо отмечают, что полицейский вправе проверять у мигрантов документы. 

Чтобы иностранцы лучше усвоили информацию из памятки, авторы предлагают им пройти несколько тестов - на знание правил оформления документов и на знание русского языка. В конце брошюры даны ключи к тестам. 

Еще один раздел справочника посвящен московским достопримечательностям и оформлен в виде экскурсии, которую ведет Юрий Долгорукий. На каждой странице этой главы напечатаны фотографии известных зданий и памятников столицы. 

По словам Калинина, памятка ориентирована прежде всего на нелегальных мигрантов. "Мы хотим повысить среди них уровень правовой грамотности", - подчеркивает он. В техническом задании мэрии на сайте госзакупок также сказано, что, согласно ожиданиям, методичка должна снизить "уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов". 

Информационное наполнение памятки разрабатывали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов, а адаптацией языка занимались преподаватели, которые тестируют приезжих на знание языка. Впрочем, результатами работы специалистов оказались удовлетворены не все. 

Эксперты указывают, что в памятке мигранты противопоставляются этническим русским и что ее содержание будет непонятно человеку, слабо владеющему русским языком. 

Директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер, приветствуя саму инициативу как таковую, отмечает, что авторы брошюры исходят из факта наличия неких правил поведения в Москве. "Но для меня новость, что есть на улице нельзя, а я москвич в третьем поколении. Проблема в том, что правил по сути нет, они не эксплицированы. Попытка их объяснить должна производиться путем общественного диалога, а не кулуарно, когда правила провозглашаются московским департаментом", - считает эксперт. Кроме того, в брошюре следовало бы объяснять нюансы законодательства: так, мигрант должен находиться в России менее 90 дней из предшествующих этому дню 180 дней, однако большая часть мигрантов не понимает, как следовать этому правилу. А уровень русского языка брошюры недоступен для большей части мигрантов. 

Кроме того, тираж брошюры слишком маленький - всего 50 тыс. экземпляров. А численность мигрантов, которые на данный момент находятся в Москве, точно неизвестна. По мнению Евгения Варшавера, скорее всего эту брошюру раздадут лидерам диаспор пропорционально миграционной статистике. "И там они лягут мертвым грузом в их светлых офисах. В Москве лидеры диаспор далеки от простых мигрантов", - заключает эксперт.

Отметим, что за прошедший год официально зарегистрировались в МФЦ "Сахарово" 400 тысяч трудовых мигрантов. Но 40% гастарбайтеров - нелегалы в столице. Каждый из них (официальных) платит в месяц за право работать в Москве - 4200 рублей в казну мэрии, а в год ещё дополнительно 14 тысяч. За эти деньги их прогоняют по концлагерным медицинским кабинетам, где к ним прикасаются только в резиновых перчатках - как к унтерменшам... Стоит ли удивляться почсле этого, что и бршюрки для ликбеза советского народа в Москве - с ксенофобским душком?

Как сказал мудрый русский националист Александр Байгушев, Собянин - "наконец-то наш, русский мэр"...

А что? Оправдал доверие русской фашни!

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