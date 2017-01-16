Буржуазная Фемида проявила классовый гуманизм в денежных взысканиях с Цапков

Кущевский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск потерпевших от действий "банды Цапков", долгие годы орудовавшей в кубанской станице Кущевская. Суд постановил взыскать с ответчиков в общей сложности 4,2 миллиона рублей, передает РБК. Это более чем в 1,5 тысячи раз меньше первоначальной суммы исковых требований о компенсации, которая составляла 6,4 миллиарда рублей, отмечает агентство.

Адвокат видного члена этой банды Вячеслава Цеповяза Эдуард Чургулия сообщил журналистам, что суд удовлетворил претензии только четырех из девяти истцов. По решению суда каждый из ответчиков должен выплатить каждому истцу по 300 тысяч рублей.

Всего было подано два иска, касающихся эпизода уголовного дела, связанного с расстрелом автомобиля BMW 28 июня 2010 года по приказу лидера банды Сергея Цапка. Целью был ростовский предприниматель Сергей Бегиджанов, который в итоге остался в живых, однако при покушении погибли его внук и водитель - Юрий Ерганов и Валерий Саруханян.

По этому эпизоду в апреле 2012 года был осужден член банды Вячеслав Рябцев, заключивший соглашение со следствием. В ноябре 2013 года за это же нападение, но уже в рамках общего процесса в отношении остальных фигурантов дела, были признаны виновными Николай Цапок (дядя Сергея Цапка), Владимир Алексеев по прозвищу Вова Беспредел и Вячеслав Цеповяз, который, как говорилось в приговоре, после покушения "материально поощрил" нападавших.

Первый иск подали четверо родственников Ерганова против Цапка, Алексеева и Цеповяза, второй иск подали пятеро родственников Саруханяна, ответчиками по нему проходят Цапок, Цеповяз, Алексеев и Рябцев. Каждый истец требовал с каждого ответчика по 200 миллионов руб.

Чургулия сказал журналистам, что не будет обжаловать решение Кущевского суда о компенсациях, поскольку считает их сумму адекватной. Он также отметил, что чем скорее судебное постановление вступит в силу, тем быстрее будет снят арест с имущества его доверителя. Ранее суд наложил обеспечительный арест, в том числе на имущество супруги Цеповяза Натальи, на время рассмотрения исковых претензий.

"Цапки" в течение многих лет лет наводили ужас на местных жителей и предпринимателей - банда орудовала с 1998 года, но широкая общественность узнала о ней после зверской расправы, учиненной в доме местного фермера Сервера Аметова, когда были убиты 12 человек, включая детей.

Именно в ходе расследования этой кровавой бойни было раскрыто множество других преступлений, совершенных в станице Кущевской и окрестностях. Согласно материалам обвинения, с 1998 по 2010 год бандой "цапковских" были убиты 19 человек.

Кроме того, по данным следствия, два убийства - Бегиджанова и жителя Кущевской Александра Строкуна - не были доведены до конца. В первом случае потерпевший чудом избежал гибели, но при покушении погибли его внук и водитель. Во втором случае пострадавшему, которого бандиты похитили и планировали сжечь в заранее приготовленной могиле, удалось скрыться.

В итоге 19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных. Также суд обязал Цапка выплатить 700 тысяч рублей штрафа, Алексеева - 600 тысяч, Черных - 400 тысяч. Николай Цапок был приговорен к 20 годам, Вячеслав Цеповяз - к 20 годам (и 200 тысячам рублей штрафа), Владимир Запорожец - к 19 годам.

Двое фигурантов дела - Виталий Иванов (Витамин) и Сергей Карпенко (Рис-младший) - до суда не дожили. Еще двое членов банды - Андрей Быков (Бык) и Вячеслав Рябцев - были приговорены к 20 годам лишения свободы. Оба, признав вину, заключили досудебное соглашение со следствием, в связи с чем их дела были выделены в отдельные производства.

Кроме того, за укрывательство массового убийства к штрафу в 150 тысяч рублей был приговорен бывший депутат от партии "Единая Россия" Сергей Цеповяз, которого поначалу СМИ нередко путали с Вячеславом Цеповязом.

Мать Сергея Цапка - Надежду Цапок - признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к трем годам колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей.

В начале июля 2014 года было объявлено, что Игорь Черных по кличке Амур, приговоренный к пожизненному заключению за убийство троих несовершеннолетних в доме фермера Аметова, найден повешенным в одиночной камере. А через несколько дней стало известно, что Сергей Цапок умер в СИЗО, где он содержался в связи с обжалованием обвинительного приговора. Сообщалось, что его смерть наступила в результате отрыва тромба.

Судебный процесс по нашумевшему делу банды "цапков", которые много лет терроризировали станицу Кущевская Краснодарского края и совершили жестокое убийство 12 человек, перенесен на неопределенное время из-за лидера группировки Сергея Цапка. В четверг в зале Краснодарского краевого суда он порезал себе вены, тем самым сорвав процедуру выбора коллегии присяжных, сообщает РИА "Новости".

По словам представителя потерпевших Екатерины Романовой, которая была в суде, неожиданно раздался крик, Цапок выхватил лезвие и начал резать руки. Романова заявила, что видела кровь.

Life News со ссылкой на свой источник сообщает, что лидер банды воспользовался лезвием. В свою очередь Романова также рассказывает, что членовредительствовал Цапок при помощи лезвия от бритвенного станка. Как оно к нему попало - непонятно.

Однако позднее в краевой прокуратуре заявили, что лидер банды нанес себе травмы не лезвием, а шурупом.

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