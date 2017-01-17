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Московский листок

Только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 1

власть пенсия государство грабеж
Только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение

Пока только на Украине. Министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа. Об этом он сказал в беседе с постоянным представителем Международного валютного фонда Жеромом Ваше, передает украинское издание «Вести». Чуть ранее МВФ выдвинул ряд требований к Украине, выполнив которые страна сможет получить новый транш в размере 1 миллиарда долларов, сообщал украинский портал Корреспондент.net. В числе условий значится повышение пенсионного возраста, приватизация предприятий, сокращение количества госслужащих и бюджетников и открытие земельного рынка.

Мы специально ссылаемся только на украинские издания, чтобы нас не обвиняли в необъективности. 

«Украинская правда» уточняет, что подробности грядущей реформы сообщались на правительственном портале, однако почти сразу после публикации сообщение о реформе с правительственного портала было удалено. Объяснить эту ситуацию в пресс-службах кабинета министров и Министерстве социальной политики журналистам не смогли.

Согласно опубликованной информации, на Украине будут отменены все надбавки, проведен пересмотр пенсий по инвалидности. После окончания реформы только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение. Законопроект планируют подать на рассмотрение Верховной Рады в марте этого года. Ожидается, что в силу он может вступить в июле.

- Наверно не надо объяснять, что после выполнения требований МВФ Украина откатится к уровню до 1932 года, когда в СССР был принят документ о всеобщем пенсионном обеспечении, - напомнил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Кстати, никто не гарантирует, что в недрах российского правительства готовятся аналогичные новации, но пока Украина явно опережает Россию в деле европейской интеграции. Но больше, конечно, интересен миллиард - ведь ясно, что эти деньги немедленно разворуют в надежде, что с процентами будет возвращать какое-то другое правительство. Но ведь к миллиарду в пакете идет разрешение на продажу сельскохозяйственных земель инстранцам и приватизация ряда предприятий, надо полагать, шахт и тому подобного. Тут все прозрачно - врзвращать кредит будут натурой, землей и предприятиями, разумеется, с кратно заниженной балансовой оценкой. То есть на свой миллиард МВФ получит раз в 10, а то и больше. Причем предприятия "очищенные" от социальных обязательств и прочего. С толпами нищих, готовых работать за копейки и на любых условиях. Шикарная инвестиция МВФ, просто шикарная! 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
............ . . написал 17.01.2017 00:18
таким образом государство избавится не только от пенсионеров но и от тех чьи услуги пенсионеры приобретают. одним выстрелом двух зайцев, так сказать.
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