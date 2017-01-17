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Московский листок

Пилотируемые полеты на Луну окончательно ушли в легенду

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 6

Пилотируемые полеты на Луну окончательно ушли в легенду

Американский астронавт Юджин Сернан – последний из стоявших на поверхности Луны людей – скончался на 83-м году жизни. Корабль "Аполлон-17" в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний пилотируемый полет в рамках программы "Аполлон". Астронавты провели на спутнике Земли 74 часа и совершили три выхода из корабля.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1996 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".



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Всего комментариев к статье: 6
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Ложь космического масштаба
sssr написал 17.01.2017 01:41
Ложь космического масштаба!
Чтоб вы сдохли, артисты или актеры апполон, МКС!
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(без названия)
да ... написал 17.01.2017 01:35
пашли вы ВСЕ С ВАШЕЙ
ЛУНОЙ И ДР ПЛАНЕТАМИ
И ФУТОГОРОДАМИ
казлыыы
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(без названия)
вася написал 17.01.2017 01:30
они не были на Луне.радиационный пояс,о котором тогда не знали должен был уничтожить астронавтов...
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(без названия)
очень сильно обожратый написал 17.01.2017 01:29
в съемочном павильоне в Неваде стоявший
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(без названия)
пущай написал 17.01.2017 01:15
М Калашников с сваим дружбаном
летять на ЛУНУ И ДР ПЛАНЕТЫ-
-заселять
а мы тут как-нибудь...
МЫ Ж -БЫДЛО....
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(без названия)
и че мы там ЗАБЫЛИ??? написал 17.01.2017 01:13
- абсолютное большинство граждан РФ (71%) экономят на продуктах, из них 26% существенно ограничивают себя (ВЦИОМ).
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