Пилотируемые полеты на Луну окончательно ушли в легенду

Американский астронавт Юджин Сернан – последний из стоявших на поверхности Луны людей – скончался на 83-м году жизни. Корабль "Аполлон-17" в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний пилотируемый полет в рамках программы "Аполлон". Астронавты провели на спутнике Земли 74 часа и совершили три выхода из корабля.

Сернан побывал в космосе трижды. В 1996 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".