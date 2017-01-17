Пилотируемые полеты на Луну окончательно ушли в легенду

Американский астронавт Юджин Сернан – последний из стоявших на поверхности Луны людей – скончался на 83-м году жизни. Корабль "Аполлон-17" в декабре 1972 совершил одиннадцатый и последний пилотируемый полет в рамках программы "Аполлон". Астронавты провели на спутнике Земли 74 часа и совершили три выхода из корабля.
Сернан побывал в космосе трижды. В 1996 году он был вторым пилотом корабля "Джемини-9", в 1969-м пилотировал "Аполлон-10", а спустя четыре года командовал миссией "Аполлона-17".
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Рейтинг: 1.00, Голосов: 2
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sssr написал 17.01.2017 01:41
Чтоб вы сдохли, артисты или актеры апполон, МКС!
да ... написал 17.01.2017 01:35
ЛУНОЙ И ДР ПЛАНЕТАМИ
И ФУТОГОРОДАМИ
казлыыы
вася написал 17.01.2017 01:30
очень сильно обожратый написал 17.01.2017 01:29
пущай написал 17.01.2017 01:15
летять на ЛУНУ И ДР ПЛАНЕТЫ-
-заселять
а мы тут как-нибудь...
МЫ Ж -БЫДЛО....
и че мы там ЗАБЫЛИ??? написал 17.01.2017 01:13