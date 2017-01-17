Россия скатилась на 26-е место в рейтинге инновационных стран

Россия опустилась сразу на 14 строчек в рейтинге стран с наиболее инновационной экономикой Bloomberg Innovation Index, заняв в нем 26-е место. При этом соседями РФ в новом списке значатся Исландия и Венгрия.

Как передает Интерфакс, лидером рейтинга стала Южная Корея, второе место заняла Швеция, третье - у Германии. Как отмечает Bloomberg, Южная Корея возглавляет рейтинг благодаря самой большой среди фигурирующих в исследовании стран удельной величине расходов на научные исследования и разработки, патентной активности, производству с добавленной стоимостью и уровню высшего образования.

Россия в рейтинге опустилась сильнее, чем какая-либо другая страна. Bloomberg объясняет такое падение санкциями в отношении Москвы и последствиями падения цен на энергоносители.

При составлении рейтинга агентство принимало в расчет траты на научные исследования и разработки, а также количество публичных высокотехнологичных компаний в стране.