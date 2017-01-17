Марин Ле Пен пообещала признать Крым частью России

Лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен пообещала признать Крым российской территорией в случае победы на президентских выборах во Франции.

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», - цитирует политика газета «Известия».

Она также выразила сожаление, что прошедший в 2014 году в Крыму референдум не был воспринят в международном сообществе и ООН.

Кроме того, Ле Пен заявила о намерениях отменить антироссийские санкции. «Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности путем снятия несправедливых и неэффективных санкций», - сказала она.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно данным соцопросов, Марин Ле Пен может претендовать на выход во второй тур, где ей, скорее всего, будет противостоять представитель партии "Республиканцы", бывший премьер-министр, Франсуа Фийон.