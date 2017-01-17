Порт "Южный" угрожает безопасности Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на Украине изменят названия портов, которые угрожают независимости страны: "Надеюсь, что руководство "Укрзализныци", морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Причем даже если не хочешь - придется", - сказал министр.

Новые названия получат порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а также "Октябрьский" порт в Николаевской области. Переименование объектов поручено провести до 29 апреля.

- Ну, если название "Южный" угрожает стране, надо менять, конечно, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов,- но интересней все же трактовка нахождения Украины в составе СССР и России как "оккупация". Как раз сейчас отмечается юбилей Переяславской рады, как же не подгадить и не вспомнить про 450 лет "оккупации"? Но все было еще раньше - в 882 году новгородский князь Олег захватил Киев и убил исконных князей Аскольда и Дира, кстати, причисленных уже Киевским патриархатом к лику святых мучеников. Вот когда началась оккупация! И, кстати, пора бы причислить к лику святых и Бабу Ягу со Змеем Горынычем, умученных москалями Ильей Муромцем, Добрыней Новгородцем и Алешей Ростовским. И, кстати, вернуть бы Киеву историческое имя Самватас, не говоря о придуманных оккупантами Одессе, Херсоне, Николаеве и прочих. Да и Украину надо бы как-то поприличней переименовать - в Великую Хазарию какую-нибудь или Римскую империю украинского народа... В общем, еще очень велик простор для творчества, в том числе и исторического.