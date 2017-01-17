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Московский листок

Порт "Южный" угрожает безопасности Украины

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 4

украина майдан социал-дарвинизм
Порт "Южный" угрожает безопасности Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что на Украине изменят названия портов, которые угрожают независимости страны: "Надеюсь, что руководство "Укрзализныци", морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Причем даже если не хочешь - придется", - сказал министр.

Новые названия получат порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а также "Октябрьский" порт в Николаевской области. Переименование объектов поручено провести до 29 апреля.

- Ну, если название "Южный" угрожает стране, надо менять, конечно, - полагает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов,- но интересней все же трактовка нахождения Украины в составе СССР и России как "оккупация". Как раз сейчас отмечается юбилей Переяславской рады, как же не подгадить и не вспомнить про 450 лет "оккупации"? Но все было еще раньше - в 882 году новгородский князь Олег захватил Киев и убил исконных князей Аскольда и Дира, кстати, причисленных уже Киевским патриархатом к лику святых мучеников. Вот когда началась оккупация! И, кстати, пора бы причислить к лику святых и Бабу Ягу со Змеем Горынычем, умученных москалями Ильей Муромцем, Добрыней Новгородцем и Алешей Ростовским. И, кстати, вернуть бы Киеву историческое имя Самватас, не говоря о придуманных оккупантами Одессе, Херсоне, Николаеве и прочих. Да и Украину надо бы как-то поприличней переименовать - в Великую Хазарию какую-нибудь или Римскую империю украинского народа... В общем, еще очень велик простор для творчества, в том числе и исторического.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
ГНОЙ,,,, написал 17.01.2017 11:53
Да пускай все в Бандеру переименуют и все.Дешевле будет.Проезжая по улице Бандера свернул на площадь Бандеры и т.дИ не заблудишься никогда.
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Re: Украина официально приемница Киевской Руси
kryfltuil написал 17.01.2017 11:53
А Порошенко, стало быть, великий князь и дважды Рюрикович? Кстати, Дима, банан хочешь?
Признавайся - хочешь!
А может Украина - третий Рим? Или второй Вавилон? Хорошо, кстати, звучит - Украина официальная преемница Навуходоносора и Ашшурбанипала!
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Дмитрию
облака написал 17.01.2017 11:43
Тебе пора присоединиться к Небесной сотне. Черти уж заждались, жопника из Запора.
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рЫдактору
Дмитрий.г...Запорожье написал 17.01.2017 11:36
Ну так давайте.Видвиньте идею о переименовании Киева в Савматас и отшлите в киевсовет.Относительно Украины,то все нормально.Украина официально приемница Киевской Руси,а кацапорылые макаки пусть отсчитывают историю от Московского царства.К киевской Рси кацапье отношение не имеет.От слова СОВСЕМ.
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