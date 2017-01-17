В Ростове-на-Дону пьяный священник протаранил семь машин, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону пьяный священник за рулем иномарки спровоцировал массовое ДТП с участием семи автомобилей, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Инцидент произошел около половины первого ночи 17 января в Халтуринском переулке. "По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi АSX, 1991 года рождения, допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099, после чего оба этих автомобиля врезались в припаркованные возле проезжей части транспортные средства, всего пострадали семь автомобилей. Установлено, что водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сам виновник аварии не пострадал. «Травмы получили два человека, которые находились в иномарке. Среди них был ребенок», - отметил источник. Все пострадавшие в ДТП были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.