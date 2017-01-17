Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пьяный поп устроил массовое ДТП

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 1

Пьяный поп устроил массовое ДТП

В центре Ростова-на-Дону пьяный 25-летний священник на «Мицубиси» спровоцировал массовое ДТП, пострадали ребенок и женщина. Авария произошла в ночь с 16 на 17 января в Халтуринском переулке.

«Мицубиси» допустил столкновение с попутным ВАЗ — 21099. После удара обе машины врезались в припаркованные семь авто, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу женщина и 8-летний мальчик из «Мицубиси».



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Эрик написал 17.01.2017 14:01
Не светским судом судим будет.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
15.01.2017
Третий бой Алексея Чалого
Третий бой Алексея Чалого
16.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украина потеряла более $1 млрд из-за "транзитной войны" с Россией (0)
Роснефть купили на деньги ВТБ (1)
Пьяный поп устроил массовое ДТП (1)
Порт "Южный" угрожает безопасности Украины (4)
В Ростове-на-Дону пьяный священник протаранил семь машин, есть пострадавшие (3)
Марин Ле Пен пообещала признать Крым частью России (5)
Россия скатилась на 26-е место в рейтинге инновационных стран (1)
Пилотируемые полеты на Луну окончательно ушли в легенду (24)
Только 30 процентов граждан смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение (21)
Я другой такой страны не знаю... (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Новость о Давосе исчезла
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Что-то случилось в Давосе ?
Дарья Митина Дарья Митина: Первая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: Лoкация
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 31 января - митинг с 19 часов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss