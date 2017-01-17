Пьяный поп устроил массовое ДТП

В центре Ростова-на-Дону пьяный 25-летний священник на «Мицубиси» спровоцировал массовое ДТП, пострадали ребенок и женщина. Авария произошла в ночь с 16 на 17 января в Халтуринском переулке.

«Мицубиси» допустил столкновение с попутным ВАЗ — 21099. После удара обе машины врезались в припаркованные семь авто, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии пострадали и были доставлены в больницу женщина и 8-летний мальчик из «Мицубиси».