Роснефть купили на деньги ВТБ

Российский госбанк ВТБ в декабре прошлого года выдал кредитную линию в 692 млрд рублей (10,2 млрд евро) СП Glencore и Qatar Investment Authority при покупке 19,5% акций «Роснефти», пишет во вторник газета «Ведомости».

По данным издания, кредит был выдан 15 декабря под залог приобретаемых акций "Роснефти". Позднее, 22 декабря, требования по кредиту были переданы «Роснефтегазу». Залог был снят 3 января, после заключения кредитного договора с Intesa.

Издание отмечает, что выданная потенциальным покупателям сумма полностью соответствует оценке Роснефтегаза (собственника Роснефти) предложенного к покупке пакета в 19,5% госкомпании. Известно, что от приватизации акций в российский бюджет поступило 711 млрд рублей - 692 млрд за пакет «Роснефти», а также 18 млрд рублей за счет дополнительных дивидендов «Роснефтегаза».

В Кремле, в свою очередь, прокомментировали участие ВТБ в приватизации «Роснефти», заявив, что выданный госбанком бридж-кредит нельзя расценивать как участие в приватизации поскольку ВТБ не являлся приобретателем акций. «Это не может оцениваться как участие в приватизации - это финансирование приватизации, но абсолютно не имеет отношения к самой приватизации», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Отметим, что президент Владимир Путин наложил запрет на привлечение кредитов госбанков для новой приватизации. «Нужно, чтобы будущие инвесторы и приобретатели искали собственные ресурсы либо кредитные ресурсы, но не из государственных банков», - предупреждал Путин на совещании по приватизации с руководителями крупных российских компаний в феврале 2016 года.