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Московский листок

Украина потеряла более $1 млрд из-за "транзитной войны" с Россией

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 0

Украина потеряла более $1 млрд из-за "транзитной войны" с Россией

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита украинских товаров, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Громадському радио".

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Киргизскую Республику".

Напомним, Президент России Владимир Путин приостановил с 1 января 2016 года действие договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. Кроме того, в отношении Украины введено продуктовое эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки из Украины в Казахстан через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы ГЛОНАСС.

 

 



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