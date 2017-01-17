Украина потеряла более $1 млрд из-за "транзитной войны" с Россией

Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения Россией транзита украинских товаров, заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Громадському радио".

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, а потом 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Киргизскую Республику".

Напомним, Президент России Владимир Путин приостановил с 1 января 2016 года действие договора о зоне свободной торговли в отношении Украины. Кроме того, в отношении Украины введено продуктовое эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Автомобильные грузовые перевозки из Украины в Казахстан через Россию осуществляются только с территории Белоруссии и при условии наличия системы ГЛОНАСС.