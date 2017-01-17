Германский суд отказался запрещать неонацистскую партию

Федеральный конституционный суд в немецком городе Карлсруэ отклонил иск Бундесрата, о запрете Национал-демократической партии Германии (НДПГ), сообщает Deutsche Welle.

Суд счел, что идеология данной партии противоречит ценностям конституции Германии, однако из-за низкой популярности она не может оказывать влияние на демократию в стране.

Как заключил председатель КС Андреас Фоскуле, «нет убедительных доказательств того, что деятельность партии может привести ее к успеху».

Отмечается, что заседание в Карлсруэ стало уже второй попыткой запретить НДПГ, первая провалилась в 2003 году.