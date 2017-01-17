Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 0

ЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал неправомерным запрет на усыновление детей в американские семьи из-за принятия в России «закона Димы Яковлева». Таким образом суд удовлетворил иски, которые подали 45 граждан США и 27 российских сирот.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). Также отмечено, что РФ нарушила право на уважение частной и семейной жизни (ст.8 Европейской конвенции по правам человека).

Истцами выступили 16 семей, каждой из которых присудили компенсацию в 3 тысячи евро. Также РФ обязали покрыть издержки заявителей на общую сумму в 14,5 тысяч долларов.

Отмечается, что все семьи начали оформлять документы на усыновление в период с 2010 по 2012 год, и к моменту вступления документа в силу уже имели соответствующее разрешение от российских властей. При этом, многие дети, которых предстояло усыновить, страдают от тяжёлых заболеваний, требующих специальной помощи.

В свою очередь российские власти уже заявили о несогласии с решением суда и намерении его обжаловать. «Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате», – заявил замминистра юстиции Георгий Матюшкин на «Эхе Москвы».

Напомним, так называемый «закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года. Он запретил усыновление российских детей американскими гражданами. Против принятия закона выступали представители общественности, правозащитные организации и чиновники.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Считаете ли вы, что Россия - свободная, богатая и передовая страна?:
Результаты
Интернет-ТВ
Нефтяники продолжили голодовку протеста
Нефтяники продолжили голодовку протеста
15.01.2017
Третий бой Алексея Чалого
Третий бой Алексея Чалого
16.01.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
ЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева" (0)
Германский суд отказался запрещать неонацистскую партию (0)
Украина потеряла более $1 млрд из-за "транзитной войны" с Россией (1)
Роснефть купили на деньги ВТБ (3)
Пьяный поп устроил массовое ДТП (3)
Порт "Южный" угрожает безопасности Украины (6)
В Ростове-на-Дону пьяный священник протаранил семь машин, есть пострадавшие (3)
Марин Ле Пен пообещала признать Крым частью России (6)
Россия скатилась на 26-е место в рейтинге инновационных стран (1)
Пилотируемые полеты на Луну окончательно ушли в легенду (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Новость о Давосе исчезла
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Что-то случилось в Давосе ?
Дарья Митина Дарья Митина: Первая китайская запись
Дарья Митина Дарья Митина: Лoкация
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: 31 января - митинг с 19 часов
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss