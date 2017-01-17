ЕСПЧ признал неправомерным "закон Димы Яковлева"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал неправомерным запрет на усыновление детей в американские семьи из-за принятия в России «закона Димы Яковлева». Таким образом суд удовлетворил иски, которые подали 45 граждан США и 27 российских сирот.

Судьи ЕСПЧ пришли к выводу, что в результате принятия "закона Димы Яковлева" была нарушена статья 14 Европейской конвенции прав человека ("Запрещение дискриминации"). Также отмечено, что РФ нарушила право на уважение частной и семейной жизни (ст.8 Европейской конвенции по правам человека).

Истцами выступили 16 семей, каждой из которых присудили компенсацию в 3 тысячи евро. Также РФ обязали покрыть издержки заявителей на общую сумму в 14,5 тысяч долларов.

Отмечается, что все семьи начали оформлять документы на усыновление в период с 2010 по 2012 год, и к моменту вступления документа в силу уже имели соответствующее разрешение от российских властей. При этом, многие дети, которых предстояло усыновить, страдают от тяжёлых заболеваний, требующих специальной помощи.

В свою очередь российские власти уже заявили о несогласии с решением суда и намерении его обжаловать. «Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате», – заявил замминистра юстиции Георгий Матюшкин на «Эхе Москвы».

Напомним, так называемый «закон Димы Яковлева» вступил в силу 1 января 2013 года. Он запретил усыновление российских детей американскими гражданами. Против принятия закона выступали представители общественности, правозащитные организации и чиновники.