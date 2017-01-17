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Московский листок

Рост платы за отопление почти в 2 раза?

Опубликовано 17.01.2017 в разделе комментариев 4

лужков москва собянин когалым
Рост платы за отопление почти в 2 раза?
Несколько дней назад мне принесли квитанцию за квартиру.
 
И тут обнаружилось, что плата за отопление взлетела почти в 2 раза!
 
Тариф не изменился. Изменилось количество якобы потребленного тепла.
 
Если в прошлом году, по мнению нашего "Жилищника", это количество составляло на нашу квартиру 0,6837 ГКал, то в этом году это количество составляет 1,095716 ГКал. Рост – почти в два раза.
 
Совершенно очевидно, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я могу допустить, что способность панельного дома держать тепло с годами ухудшается, но никогда не поверю, что за год оно ухудшилось почти в 2 раза.
 
Проверьте, пожалуйста, ваши квитанции.
Если у вас та же история – напишите, пожалуйста, мне. Подозреваю, что проблема системная и надо идти в прокуратуру. Чем массовее будет такое обращение, тем лучше.
Для коллективного обращения мне нужны сканы ваших квитанций за декабрь 2016 и январь 2017.
 
Если у вас обнаружится такая же проблема, то считаю правильным до разрешения ситуации не оплачивать по крайней мере тепло. Вот когда разберемся, тогда и оплатим. То, что должны. А не то, что хочет Жулищник.

У кого субсидии, тем тяжелее, а у кого их нет – можно просто не платить, пока не разберемся, можно делить квитанции в МФЦ и платить только за другие позиции.
Делить квитанции – приходите в МФЦ и просите за текущий месяц дать вам отдельную квитанцию за тепло, отдельную за капремонт, отдельную за все остальное. Мотивировка – ваше желание.
 
В соответствии с положениями ч. в) п. 65 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", потребитель вправе по своему выбору вносить плату за коммунальные услуги за последний расчетный период частями.

 

Обратите внимание на важные слова ПО СВОЕМУ ВЫБОРУ. То есть, как какие части вы будете делить плату – выбор ваш, а не сотрудника МФЦ.  Этот выбор также не зависит от того, есть ли у вас, по мнению МФЦ, какие-либо долги, сколько собственников в вашей квартире и от любых других фантазий сотрудников МФЦ.

 

Получив эти три квитанции, оплачиваете ту, где “все остальное”, за тепло не платите, пока не разберемся, что это за махинация. За капремонт не платите вообще.

 
Александра Андреева,
депутат совета депутатов Лефортово

От редакции: Проверил -за год потребление не изменилось, все около 0,86 ГКал. Но вот тариф почему-то приподнялся с 1944 рубля до 2101. Не сильно, но почему у одних остался прежний, а у других увеличился? Вроде бы живем в одном городе...
 
А.Б.


Рейтинг:   4.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
и написал 17.01.2017 16:35
пришол
НАЧАЛЬНИК(новый)
и рявкнул
РРРРААААЗЗЗЗОРЮЮЮЮЮ!!!!!!
и горожане прижались и скурожились телесно
какоф НОВЫЙ!!!
надо потерпеть-толька не в 333 раса
-КОРМИЛЕЦ....
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скоро всего ВДОВОЛЬ БУДЕТ!!!!!
Матрос написал 17.01.2017 16:08
В следующей жизни заживем как в раю! Терпеть недолго осталось!
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(без названия)
вот полетим на написал 17.01.2017 16:06
МАРС
-и там яблоков панасажаем!!!
и главное
-в Сирии чтобы спокойней юбыло
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(без названия)
потерпите написал 17.01.2017 16:05
русияне!!!
-скоро всего ВДОВОЛЬ БУДЕТ!!!!!
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