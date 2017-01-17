РЖД потратит на PR почти 1 миллиард рублей

ОАО "Российские железные дороги" намерена потратить почти миллиард рублей на организацию PR-сопровождения компании в России и странах дальнего зарубежья, следует из материалов конкурса, размещенных на сайте РЖД.

Контракт с подрядчиком будет заключаться на три года, а его максимальная стоимость составит 932 млн руб или не более 310 млн руб. в год,

Победитель конкурса займется "организацией сопровождения российскими и иностранными журналистами деловых визитов топ-менеджеров ОАО "РЖД" в Российской Федерации и за рубежом, мероприятий по повышению лояльности СМИ и развитию коммуникационной инфраструктуры, программой международного PR-обеспечения деятельности ОАО "РЖД".

Кроме того, подрядчик будет обеспечивать информационное сопровождение компании в СЧМИ и социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте").

Как сообщает РБК, на данный момент у РЖД есть подрядчик по информационному сопровождению, которого компания выбрала в прошлом году, — агентство iMars. Соответствующий тендер с суммой контракта в 390 млн руб. (сумма рассчитана на период 2016–2018 годов оказания услуг) был проведен летом прошлого года.

В РЖД агентству пояснили, что задачи для подрядчиков пересекаться не будут. «Предыдущий тендер, который выиграло iMars, проводился по заказу кадрового блока компании на организацию внутренних коммуникаций и обеспечение мероприятий исключительно для персонала, в частности, для молодежи компании», - сообщил собеседник издания.