В церкви введут запрет "на профессии". Или поражение в правах?

В Русской православной церкви составили список «не совместимых со священством» профессий. Среди них — госслужащие, артисты и врачи. Соответствующий проект опубликован на сайте Московского патриархата. В сообщении говорится, что документ был составлен комиссией Межсоборного присутствия по вопросам церковного управления и механизмов осуществления соборности в церкви.

«В течение длительного исторического периода состояние в клире не предполагало необходимость несения иных профессиональных обязанностей», — сообщается в тексте документа. Однако, как напомнили авторы инициативы, «несмотря на то что такой подход сохраняется в большинстве стран православной традиции, условия современной жизни порой ставят вопрос о совмещении священнослужения и светской профессии».

«Можно составить следующий перечень профессий, не совместимых со священством», — сообщили представители Межсоборного присутствия. По их версии, к ним относятся: «воинская служба и всякая вообще служба, хотя бы и в частных корпорациях, предполагающая ношение и применение оружия», государственная служба, а также врачебное дело («клирики не должны быть практикующими врачами, в особенности хирургами»). Кроме того, по мнению авторов проекта, «клирикам запрещено заниматься собственным бизнесом», «быть занятыми <...> в игорных домах, казино и барах» и профессионально заниматься спортом. Также «служение в клире несовместимо с актерством, с профессией танцора или сценического певца», отмечается в документе.

Весьма любопытно прокомментировал решение профессор богословия протодиакон Андрей Кураев.

«Идея в следующем. Священник не имеет права быть убийцей. Даже невольно. У каждого врача есть свое персональное кладбище: медицинские ошибки, которые приводят к смерти человека. Особенно это касается хирургии, непосредственно связанной с пролитием крови. При этом сразу оговаривается, что мы знаем святое исключение – Св. Лука Войно-Ясенецкий, хирург, лауреат ряда премий, который почитается нашей церковью. Далее. Зачем священнику быть профессиональным спортсменом, зарабатывать этим деньги? Просто физкультура, оздоровление – пожалуйста. Это не должно быть профессией, главным в его жизни. К тому же профессиональный спорт сегодня – это, к сожалению, еще и много-много всякой химии. Госслужащий – потому что церковь не должна вмешиваться в светские дела, а бизнесмен – потому что опять же ничто не должно отвлекать от служения. Важное ограничение – не может быть адвокатом, потому что адвокат должен защищать заведомых преступников. Это ограничение спорное. Потому что Христос – наш главный адвокат, всех нас, в том числе мерзавцев и преступников», - пояснил он.

При этом есть много профессий, которые можно совмещать со священством, уточнил протодиакон.

«Например, выгуливать собак. Или есть замечательная профессия, моя любимая – больничный клоун. Я знаю священников, которые работают почтальонами, грузчиками, таксистами-«бомбилами» и так далее. Журналистом может быть», - отметил Кураев.

От редакции: Церковь отделена от государства, это автономная структура, и они, конечно, могут принимать любые не противоречащие законам документы и правила. Например, сохранять дресс-код, унаследованный от времен поздней античности и напоминающий облачения митраистских жрецов. Сам Иисус и его апостолы никаких особых костюмов не носили, одевались как все.

Однако ж некоторые внутренние противоречия отметить следовало бы. Например, вполне логично, что священник не должен убивать, в том числе и находясь на воинской службе. Но как быть с всеобщей воинской обязанностью? Вот случись война и мобилизация - священники перестанут быть попами или, наоборот, все скопом запишутся в уклонисты?

Опять же церковь ведь не осуждает убийства, совершенные на государственной службе и во имя государства. Более того, молится и за "христолюбивое воинство", и даже особо отличившихся в воинском деле нередко возводит в ранг святых - начиная со святого Георгия Победоносца и заканчивая адмиралом Ушаковым. Оба были, несомненно, людьми святой жизни, однако и тот, и другой народу накрошили без счета, за что и были прославлены как полководцы. Как быть?

Введение врачевания в разряд "нечистых" профессий имеет еще ветхозаветные, дохристианские корни, но и сам Кураев явно видит некоторую несообразность в этом, вспоминая о святом Луке, в миру профессоре Воино-Ясенецком, авторе "Очерков гнойной хирургии". Уж для написания "Очерков" не одно кладбище понадобилось, особенно в эпоху до антибиотиков.

Врач, конечно, случайно может убить. А кто не может? Вот только вчера в Ростове-на-Дону пьяный поп за рулем чуть не угробил собственную семью! Но против нахождения священнослужителей за рулем профессор Кураев не выступает, наоборот, приводит пример священников-таксистов.

А я б привел в пример покойного моего однокашника и давнего приятеля отца Алексея Грачева - закончил человек медицинский институт, а потом решил стать священником, закончил семинарию и очень успешно проповедовал, о нем весьма душевно отзывалась, скажем, актриса Наталья Варлей, которой он оказался известен как раз с обеих сторон, и как талантливый врач-неонатолог, и как душевный поп. Теперь его что, расстричь посмертно, что ли? Тем более, что он еще и композитор был, и музыкант - например, саундтрек к "Настольной книге оборотня" Пелевина... И погиб - разбился на машине вместе с дьяконом Романом Тамбергом, став таким образом невольным виновником смерти друга. И что? Не нужно было рукополагать Алексея Грачева?

А вот врач-патологоанатом может быть священником? У него-то все пациенты уже покойники...

Каким-то вот средневековьем тянет от этого запрета на профессии в РПЦ. Актеров еще в 19 веке хоронили за кладбищенской оградой. Восстановим традиции? Тогда, пока не поздно, надо перенести прах о.Алексея Грачева от церкви в Митино куда-нибудь на выселки... Чтоб не компрометировал.

Но и еще один важный вопрос, уже политический. В принципе, правильно, что священник не должен замещать государственные должности. Быть чиновником, судьей, прокурором. А вот довольно-таки давний запрет избираться в депутаты - это как? Почему православные попы фактически имеют поражение в правах? Вот странно мне как коммунисту выступать за возвращение священникам их гражданских, конституционных прав. Но по мне пусть лучше честные попы будут депутатами, чем спортсмены, бизнесмены и бандиты.

Запрет возник, когда на волне демократизации в депутаты пошли священники, известные своей гражданской позицией. Например, отец Глеб Якунин. Их депутатская позиция часто сильно расходилась с общецерковной - скажем, в вопросах беспошлинной торговли подакцизными товарами или по части оттягивания церковью разной недвижимости. И будь у о.Глеба Якунина депутатская неприкосновенность, как бы его запретили в служении?

В конце концов, у нас сященники граждане РФ или с изъятиями? Хотя у меня естьтакое чувство, что скорее второе...

Анатолий Баранов