Аваков пообещал вернуть Украине Донбасс и Крым в этом году

В 2017 году Украина восстановит полный контроль за прилегающим к российской территории участком границы в Донецкой и Луганской областях, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Надо быть готовым к процедуре и мероприятиях по деоккупации Донбасса и Крыма. Я уверен, что перед нами встанет задача прямо сейчас, в 2017 году выйти на международно признанные государственные границы Украины. Деокупация будет проходить на Донбассе, и ею будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, власть, но первыми висовуємось мы – пограничники. Будет задача – взять границу под контроль. Это не будет такая задача, которую вам скажут начинать в 2017-ми и завершать до 2020 года. Это мы так вот соберемся, вам объявят план, и за неделю-две вы должны будете обеспечить государственную границу, эффективный границу, с учетом всех перетрубаций, которые были у нас в 2014-м», - заявил Аваков на коллегии Госпогранслужбы.

Аваков подчернул, что его план – "не пропагандистское заявление или идея фикс". "Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на вашу готовность к решительным действиям и стремление обеспечить реализацию этого процесса", – заявил глава МВД.