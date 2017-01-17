Аваков пообещал вернуть Украине Донбасс и Крым в этом году

В 2017 году Украина восстановит полный контроль за прилегающим к российской территории участком границы в Донецкой и Луганской областях, заявил во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков.
«Надо быть готовым к процедуре и мероприятиях по деоккупации Донбасса и Крыма. Я уверен, что перед нами встанет задача прямо сейчас, в 2017 году выйти на международно признанные государственные границы Украины. Деокупация будет проходить на Донбассе, и ею будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, власть, но первыми висовуємось мы – пограничники. Будет задача – взять границу под контроль. Это не будет такая задача, которую вам скажут начинать в 2017-ми и завершать до 2020 года. Это мы так вот соберемся, вам объявят план, и за неделю-две вы должны будете обеспечить государственную границу, эффективный границу, с учетом всех перетрубаций, которые были у нас в 2014-м», - заявил Аваков на коллегии Госпогранслужбы.
Аваков подчернул, что его план – "не пропагандистское заявление или идея фикс". "Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на вашу готовность к решительным действиям и стремление обеспечить реализацию этого процесса", – заявил глава МВД.
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Аваков что то уже знает написал 17.01.2017 18:17
Поэтому с осени 2017 года начнется реальный уход росмийской армии с Донбасса. На той неделе Плотницкий и Захарченко предупреждены Сурковым о прекращении финансирования Донбасса. Информация в свободном доступе. А на днях правительство-Украины приняло странный документ о принятии на себя обязательств по возобновлении учета пенсионеров Донбасса и подготовке к выплатам им денег . И это тогда , когда в Украине все привыкли , что оккупированные территории обязан содержать оккупант.
Нам конечно пока мало что известно наверняка. Но синхронность всех этих событий не дает возможности сомневаться , что Аваков озвучивает идущие за кулисами договоренности. И бросает первые шары , призванные выработать спокойное отношение украинцев к предательским регионам. Как говорится - сначала вернем , а вешать будем потом.
удивляюсь я написал 17.01.2017 18:16
Аваков сказал о контроле над границей Донбасса. А не то что фантазирует автор.
What is it? написал 17.01.2017 17:38
Можете выдвигаться прям сейчас.