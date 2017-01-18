Российского подполковника осудили в Киеве за госизмену

Дарницкий районный суд Киева принял решение приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя начальника Центра подготовки личного состава ВВС и ВМС Украины «Судак». Об этом во вторник сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. «За государственную измену и дезертирство, а также за переход на службу в российскую армию», — написал Матиос на своей странице в соцсети Facebook.

Подполковник медицинской службы Тарас Синичак поехал на Украину навестить родственников, где и был арестован СБУ.

Неприятно об этом говорить, что виноват сам. Хотя понятно, что для бывших граждан Украины осознать, что их бывшая родина превратилась совсем не в то, что было всего 3 года назад, трудно.

Очень многие крымчане оставили себе украинские паспорта, что в России не является никаким нарушением. Это на Украине с самого начала "незалежности" не признавали двойного гражданства. В России же это конституционная норма, правда, несколько подправленная законом о государственной службе - госслужащие в РФ права на двойное гражданство лишены. Но все ли эту норму соблюдают?

Так вот, многие крымчане, пользуясь своими украинскими паспортами, свободно ездят на Украину - навещают родственников, туризмом занимаются, ездят что-то купить и так далее. Насколько это опасно? Ну а насколько опасно гражданину РФ ездить в страну, где на официальном уровне объявляют о состоянии войны с РФ, называют Россию главным врагом и так далее?..

Но разве нашего человека испугаешь опасностью? У нас ездили купаться в Абхазию во время войны, а я знаю человека, который свой отпуск решил провести в Сомали - правда, большую часть времени отдыхал он в местной тюрьме...

Что же касается военнослужащих российской армии и вообще государственных служащих - это, конечно, говорит об их уровне... Ну представьте себе, допустим, командира Красной армии, который решил бы провести отпуск в Италии году так в 1939-м. Или навестить родственников в Берлине. А на недоуменные вопросы ответил бы - а что, я, мол, еще в Баварской советской республике служил... Кстати, по некоторым данным, и Гитлер служил в Баварской советской респулике, но потом в Германии кое что изменилось.

Так вот, на Украине тоже "кое что" изменилось. Хотя обычно слышишь в ответ на предупреждения: "Ой, да ладно..." Ну вот подполковник Синичак тоже так думал.

А так - "ласкаво просимо".

А.Б.