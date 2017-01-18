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Московский листок

Крещенская купель для электората и не только

Опубликовано 18.01.2017 автором в разделе комментариев 0

церковь левиафан пастырь
Крещенская купель для электората и не только

В отделе информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на водных объектах МЧС РФ сообщили, что около 1,5 млн человек по всей России, как ожидается, примут участие в крещенских купаниях 18 и 19 января: для них будет открыто более 3,5 тыс. мест для купания.

«Для проведения обряда крещенского купания в столице планируется 60 мест, в которых будет оборудовано 60 прорубей и 11 купелей. Численность участников купаний может составить более 117 тыс. человек»,— приводит «Интерфакс» слова сотрудника пресс-службы МЧС.

Для города с населением в 12 миллионов человек примерно 120 тысяч больных шизофренией, то есть около 1 процента - это нормально. Как и для страны с населением в 145 тысяч - 1,5 миллиона больных. Даже удивительно, что МЧС так четко подсчитало потребность в крещенском купании.

Я нисколько не опасаюсь обидеть чувства верующих, поскольку нигде в догматах православной церкви и христианских церквей вообще ничего о купаниях в проруби в мороз не сказано. А речка Иордан, где 2 тысячи лет назад принял крещение Иисус Христос, обыкновенно не замерзает - там тепло, почти что Африка.

Конечно, в наших северных широтах существует практика "моржевания" - сам по молодости моржевал. Но это, во первых, никак не связано ни с какой религией, они у нас все позаимствованы из теплых широт. А во вторых "моржевать" готовятся с лета, постепенно приучая себя к ледяной воде, это целая наука. А тут люди верующие в полной уверенности, что "господь защитит", бегут без всякой подготовки - и бултых! в ледяную воду. Ну разве может быть что-то опасное в таком благочестивом деле, как крещенские купания?

Каждый год кто-то из крещенской купели отправляется прямиком в Царствие небесное. Но других это не останавливает. Да и как остановит, если не только церковь, но и государство этот обычай (кстати, невесть откуда взявшийся) всячески поощряет? Вот и МЧС по всей стране вырезает купели во льду в виде креста, а потом следит, чтобы все было в порядке.

В целом еще 100 лет назад современные крещенские купания воспринимались бы как полнейшая непристойность! Голое тело, да еще и в сочетании с храмовой обстановкой... Водосвятие - да, старинный обычай, но в проруби не купались, только воду брали. А купание в проруби восходит скорее к языческим колядам, и церковью совсем не поощрялось.

Да и сегодня редко где увидите священника в проруби, обычно стоит рядом, весь закутанный. Официальная версия - святому отцу неприлично заголяться. Хотя летом на пляже - вроде и прилично.

Так кому же потребовалось вводить в обиход современной страны такой странный, варварский обычай? Ведь в ледяную воду лезут и в сильный мороз, лезут женщины с больными придатками и мужики с больными почками - именно больные лезут, за исцелением! Ну вода-то святая.

Медицинской статистики нет, во всяком случае достоверной. Есть только статистика МЧС по тем случаям, когда крещенские купания приводят к немедленным результатам - смерти, холодовому шоку, госпитализации по жизненным показаниям. А случаи выявления острой и обострения хронической почечной патологии в связи с крещенскими купаниями - нет такой статистики! А напрасно, очень было бы наглядно и показательно, на большом числе наблюдений.

И вот опять непонятно - зачем государство все это поощряет?

В стране высокая смертность, высокая заболеваемость и низкая рождаемость - вот кто-нибудь ответит, сколько женщин стали бесплодными, застудив придатки в крещенской купели? Ясно, что справку о здоровье никто возле крещенской купели не требует - вот на посещение бассейна с теплой водой требуют, а на ледяную прорубь нет!

Может это такая государственная политика - "меньше народу, больше кислороду"?

Кстати, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этом году не сможет принять участие в крещенских богослужениях из-за простуды...



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