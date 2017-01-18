О немедленной отмене обязательной регистрации граждан рабочие казахстан репрессии назарбаев

Источник: Политсовет Социалистического Движения Казахстана Социалистическое Движение Казахстана считает, что принятие поправок в миграционное законодательство стало составной частью многолетней политики правящей клики по ликвидации всех мыслимых прав и свобод граждан.



Вслед за уничтожением права на проведение мирных собраний, создание политических партий и независимых профсоюзов, ликвидации и блокирования оппозиционных СМИ, власти пошли по пути закрепления граждан по их месту пребывания через кабальную систему обязательной ежемесячной регистрации для временно проживающих.



Это при том, что правительство с 1 января отменило визовый режим для более чем сорока стран, а граждане стран СНГ и Таможенного Союза могут находиться по месту жительства по временной регистрации три месяца, то есть больше чем казахстанцы. На сегодняшний момент прав у соотечественников даже меньше, чем у иностранцев.



В действительности принятие новых дискриминационных мер связано не с мнимой борьбой с «экстремизмом» и «терроризмом», а с потребностью правящего класса в еще большем подчинении и угнетении народных масс и вычленении «опасных» для режима граждан с целью недопущения волнений и перемещения больших групп людей в случае проведения общенациональных митингов.



Это также мера для борьбы с внутренними мигрантами, которых только в Алматы и окрестностях больше миллиона человек. Их правящая клика вместе с нефтяниками западного Казахстана считает самыми опасными социальными элементами во втором поколении, которых разными методами постараются выдавить из столиц и поставить заслон для вновь прибывающей безработной молодежи из сельских районов.



Акорда стремится таким образом расправиться с новыми «шаныраками» и поставить под контроль все семьи, не имеющие своего жилья, а таких в стране более пятидесяти процентов, а также тех, кто вынужден ездить на заработки из других регионов страны.



Власти этим создают препятствия для революционной угрозы, боясь роста протестной активности именно этих обездоленных слоев общества, по которым больнее всего бьет кризис, сокращения рабочих мест, рост цен и антисоциальные меры правительства.



Кроме этого, правительство расширяет налоговую базу и работает на увеличение прибылей коммунальных монополистов, так как все временные зарегистрированные будут также вынуждены платить за коммунальные услуги. В свою очередь, это увеличит стоимость арендного жилья в городах и в первую очередь в Астане и Алматы, которое станет недоступным для молодых семей и учащихся.



Подобные меры усиливают и коррупционную составляющую доходов чиновников и полиции, которые уже начали взимать поборы и проводить незаконные проверки проживающих с запугиванием соседей и квартиросъемщиков. Но особым издевательством являются давка и многотысячные очереди в ЦОНах, которые уже сопровождаются человеческими жертвами.



В этой ситуации Социалистическое Движение Казахстана требует:



- Немедленной отмены всех этих дискриминационных мер и обязательной регистрации!



- Призывает граждан бойкотировать сам этот процесс регистрации в ЦОНах!



- Призывает казахстанцев самоорганизовываться на местах и давать отпор, не впуская в дома и квартиры полицейских для переписи проживающих!



- Призывает проводить агитацию за организацию митингов протеста за отмену регистрации и новых законов!



Никто не сможет отобрать наше право на свободу перемещения и проживания в любой части Казахстана!



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