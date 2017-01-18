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Московский листок

Савченко предложила отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 4

Савченко предложила отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что властям Украины ннеобходимо временно отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. «Относительно того, что это будет сделано мирным путём, относительно того, что Россия не выдержит санкций, — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определённый период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина»

Про ее словам, Крым превратился в «очередное Приднестровье» и такая же судьба ожидает Донбасс. «Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь … Это не две недели и не два месяца, но это война», - заявила Савченко.

Она отметила, что вести переговоры по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад, а Украина не примет в них участия, так как политически несамостоятельна.

 

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Надя - герой Украины! Хи-хи-хи! Умора!
А.Б. (глав. ред) написал 18.01.2017 10:27
Лучше бы ее в российской тюряге заe6ли насмерть!
(Не хило она оккупантам стала подмахивать своей потной мандЁнкой.)
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по мне так очень разумное предложение
корнхолио написал 18.01.2017 10:27
ведь понятно, что вернуть Крым Украине это уже не реально.
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Re: А помните, как скОкакалы глотку рвали = НАДЬЯНАШЕФСЁ!
ДочкоЁ6у написал 18.01.2017 10:24
ДочкоЁ6, в семье не без урода. (Ну у тебя то в семье уроды усе!)
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каклЫ = феерические мудакИ! ( кто бы спорил ! однослово = страна Опездол/Бандерия
доктор жЫдовед.оФФДальС//СкИй написал 18.01.2017 10:22
А помните, как скОкакалы глотку рвали = НАДЬЯНАШЕФСЁ!
И чЁ они теперь, за этого кобла = помалкивают?
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