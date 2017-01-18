Савченко предложила отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что властям Украины ннеобходимо временно отказаться от Крыма, чтобы вернуть Донбасс. «Относительно того, что это будет сделано мирным путём, относительно того, что Россия не выдержит санкций, — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определённый период, как всегда, это отложится в долгий ящик», — заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина»

Про ее словам, Крым превратился в «очередное Приднестровье» и такая же судьба ожидает Донбасс. «Чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс, они (власти Украины) оккупированным оставят Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу. Точнее, вижу – это военный путь … Это не две недели и не два месяца, но это война», - заявила Савченко.

Она отметила, что вести переговоры по Крыму и Донбассу должны между собой Россия и Запад, а Украина не примет в них участия, так как политически несамостоятельна.