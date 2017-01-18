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Московский листок

ФСБ напомнила операторам связи о законе Яровой

Опубликовано 18.01.2017 в разделе комментариев 4

ФСБ напомнила операторам связи о законе Яровой

Федеральная служба безопасности (ФСБ) отправила операторам связи письмо, чтобы они не забыли заложить в бюджеты 2017 г. деньги на исполнение закона Яровой, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников двух операторов.

Пакет антитеррористических поправок Ирины Яровой и Виктора Озерова вступит в силу 1 июля 2018 г. По нему операторы связи и интернет-сервисы обязаны полгода хранить телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другие электронные сообщения пользователей.

По словам одного из собеседников издания, до настоящего момента нет точного технического задания на создание системы хранения данных и оценки стоимости исполнения закона, поэтому неясно, какие именно средства нужно заложить в бюджет. Другой источник отмечает, что вряд ли какой-либо оператор заложил затраты на исполнение закона в бюджет 2017 года, а это значит, что в 2018 году ничего готово не будет.

В конце июня 2016 г. руководители большой четверки операторов связи оценили затраты на исполнение закона в 2,2 трлн руб.

Представители «Вымпелкома», «Мегафона», Tele2, МТС и «Ростелекома» отказались от официальных комментариев. Запрос в ФСБ остался без ответа.

Ранее «антитеррористический пакет» авторства Ирины Яровой и Виктора Озерова оказался в числе 10 мировых инициатив хранения данных, способных навредить дальнейшему инновационному развитию. К такому выводу пришел американский Фонд информационных технологий и инноваций (ITIF).

Президент Владимир Путин подписал пакет «антитеррористических» законов 7 июля 2016 года. Согласно документу, с 1 июля 2018 года операторы связи будут обязаны в течение шести месяцев хранить на территории России текстовые сообщения пользователей мобильной связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео- и иные сообщения. Аналогичные требования по хранению метаданных вводятся для интернет-провайдеров.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
kamerad написал 18.01.2017 11:19
Если государство обязало операторов хранить пол года телефонные разговора, то только и именно оно должно профинансировать подобную услугу. Сотовые операторы вряд ли обязаны выполнять подобные требования за собственный счет. Им нужно судиться с государством, вплоть до международных судов. Это единственный для них и для пользователей выход. Есть еще конституционный суд. Но что- то не слышно об исках.
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(без названия)
......... . . написал 18.01.2017 11:07
вообще написание трудновыполнимых законов это стандартная практика позволяющая осуществлять репрессии в рамках закона. у коммунистов это называлось "был бы человек а статью найдем".
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(без названия)
........ . . написал 18.01.2017 11:04
windows 10 сливает информацию о пользователях гигабайтами, хай подавятся.
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(без названия)
А.Б. (глав. ред) написал 18.01.2017 10:34
НормалЁк!
Сейчас на основании телефонных разговоров и общении в интернете (о сожителе Кабаевой) начнут судить.
А телефонные разговоры и интернет-сообщения будут (для убедительности) сфабрикованы ГолуБой лабараторией Касперского.
Так сфабрикуют - не отопрешься!
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